'La Palma Ecuestre' inicia su octava edición con el consenso de Cabildo, cuadras y jinetes en la promoción de las carreras de caballos en la Isla

El Cabildo insular, a través de la empresa pública Sodepal, da inicio a una nueva edición del programa de promoción de las carreras de caballos en la Isla, 'La Palma Ecuestre', “alcanzando un consenso total entre el sector y la administración para el desarrollo de este proyecto”, indica en una nota de prensa.

El presidente insular, Sergio Rodríguez, señala que se trata de una modalidad deportiva con un indudable arraigo en la sociedad palmera, para la que el Cabildo de La Palma potencia el apoyo a los propietarios y jinetes de la Isla, generando que siga creciendo la afición a esta modalidad deportiva. Para ello, recalca el presidente, se han alcanzado acuerdos con el sector que permiten contar con una nueva edición de 'La Palma Ecuestre' que pretende recuperar las sinergias de los primeros años.

Por su parte, el consejero de Deportes, Yurguen Hernández, recalca la apuesta del Cabildo por mejorar el ámbito deportivo equino en la Isla, además de impulsar la recuperación de la disciplina de raid para su celebración en el seno del proyecto 'La Palma Ecuestre'.

La consejera delegada de Sodepal, Miriam Perestelo, hace hincapié en que esta prueba deportiva cuenta con un protocolo zootécnico y veterinario que garantiza el bienestar animal y la seguridad, tanto para animales y jinetes en la celebración de cada una de las pruebas previstas.

De esa manera, se apunta en la nota, tras el sorteo realizado ante notario de esta primera jornada de octava edición de la prueba, se iniciará en las jornadas del próximo fin de semana, posibilitando que el sábado 27 se realizan las carreras de la modalidad de 'Distancia' en el barrio de La Laguna, a partir de las 17:00 horas, mientras que el 28 llegará la modalidad de 'Velocidad' a la avenida Carlos Francisco Lorenzo Navarro, a partir de las 18:00 horas, ambas en Los Llanos de Aridane.

Las carreras de distancia del próximo sábado serán siete, y comenzarán con Aitana Ciel vs Viri Etoil, para seguir con Pinturera vs Mascarado, Young General vs Le Professeur, Wuaspicho vs Beautot, King Lud vs Cavo D'Oro, Grisol vs Hit The Road y concluir con True Love vs Australia Cape.

Los enfrentamientos del domingo en la modalidad de 'Velocidad' se disputarán entre Bee In Your Bonnet vs Secreto De Grey, Nirmali vs Arab Port, Battle Of Waterloo vs Funny How y una carrera triple que enfrentará a Prince De Galles, Catapum y Secreto De Green.

Sergio Rodríguez recalca que en esta edición se recuperan las cuantías de los premios por vencer cada carrera y en para los vencedores del campeonato final, además de la remuneración por carrera y el apoyo a las cuadras y el trabajo que se realiza en cada una de ellas.