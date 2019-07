La presidente del Cabildo, la nacionalista Nieves Lady Barreto, que inició su mandato el pasado 24 de junio con un gobierno en minoría, ha asegurado este viernes que “seguimos con la mano abierta para alcanzar los 11 consejeros que necesita un pleno (mayoría absoluta)”, aunque ha dejado claro que “no hemos tenido ningún problema de carencias por ser pocos y tener muchas áreas, todo lo contrario”. “Si hemos demostrado algo desde el día 24 es que hemos venido y nos hemos sentado a trabajar, estamos asumiendo todas las áreas sin ningún tipo de problema”, insistió, y destacó que “la colaboración del personal técnico del Cabildo está siendo muy buena”.

“CC cuenta con 8 consejeros, estamos en minoría para sacar temas en pleno, no en el resto, y eso no significa nada”, subrayó, y explicó que “en los plenos las cosas salen negociando, yo vengo de un gobierno en el que en el día a día no se notaba que estábamos en minoría, porque en el día a día lo que hay que hacer es gestionar y trabajar más, dedicarle tiempo a la gestión pública, y da igual que seamos más o menos”, enfatizó. “Los temas que tengan que ir a pleno se negocian y llegaremos a los acuerdos que podamos”, añadió.

“Por nuestra parte, siempre estaremos dispuestos a dialogar y a llegar a acuerdos, y creo que la voluntad de las tres fuerzas políticas que nos sentamos en el salón plenario (CC, PSOE y PP) es conseguir que la isla avance y hay temas fundamentales como los presupuestos o el de personal que vamos a estar de la mano independientemente de que unos queremos unas cosas y otros otras”, dijo. “Todos tendremos que renunciar a algo para ponernos de acuerdo, pero ese es el espíritu de la democracia”, subrayó.

“CC, desde el día después a las elecciones, ha estado dispuesta a llegar a un acuerdo con cualquiera de las fuerzas políticas y seguimos estando con la mano abierta para alcanzar esos 11 consejeros que necesita un pleno para sacar asuntos como los presupuestos o temas relacionados sin personal”, afirmó. “Nuestra disposición está y ahora depende de otros cuándo quieren volver a hablar y si quieren entrar a cogobernar en el Cabildo, pero el interés principal de todas las fuerzas políticas es desatascar la parálisis que tiene La Palma en aspectos productivos fundamentales y en eso considero que estaremos de la mano, independientemente de que tengamos socios de gobierno”, concluyó.

El Partido Popular, que en un pacto con CC ocuparía la Vicepresidencia del Cabildo y las consejerías acordadas, aún no ha hecho pública su decisión de llegar a una alianza con los nacionalistas, aunque todo apunta a que en breve entrarán a formar parte del grupo de Gobierno, tras haber desautorizado la cúpula nacional del PP una moción de censura conjuntamente con el PSOE contra Nieves Lady Barreto.