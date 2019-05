Pueblos de Benahoare quiere garantizar una “contaminación cero” por aguas fecales en La Palma

Vertidos residuales al mar.

Pueblos de Benahoare, nueva formación política de La Palma que, en los próximos comicios del 26 de mayo, presenta candidatura al Cabildo de La Palma, con Tomás Rodríguez Concepción como cabeza de lista,

señala en un comunicado que quiere “garantizar a todos los palmeros, y en todos los puntos de la isla, contaminación cero por aguas fecales y demás agentes contaminantes”. “Para ello, solicitamos a la Viceconsejería de Medio Ambiente que tome las medidas oportunas sobre los vertidos ilegales al mar, o que traspase dichas competencias al Cabildo Insular de La Palma para finalizar esta próxima legislatura con las aguas cristalinas que se merece una Isla galardonada como Reserva Mundial de la Biosfera”, indican.

“No entendemos cómo la Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad no ha hecho sus deberes, y simplemente se ha conformado con elaborar un informe sobre los vertidos ilegales. No es ésta la manera de gestionar adecuadamente un bien tan importante como las aguas de Canarias, que nos obsesionamos por ponerlas dentro del nuevo Estatuto, pero a la hora de la verdad, es todo de cara a la galería, dado que no tenemos las aguas que nos merecemos”, aseguran.

“Bien es cierto que la mayoría de los vertidos ilegales se llevan a cabo por las propias administraciones, y ello conlleva actuar aún con más firmeza, dado que el administrado no debe ser engañado y maltratado por el propio administrador. Sin llegar al punto de la contaminación por cianobacterias de hace unos años, pero aún seguimos viendo nuestras playas y costas en general con esa espuma amarillenta que se deriva de los vertidos ilegales de aguas fecales”, afirman.

“Ahora toca solucionar este problema y para ello se necesitan nuevas políticas llevadas a cabo por nuevas personas”, concluyen.