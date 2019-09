Sergio Rodríguez pide a Educación que solucione “cuanto antes” los problemas con las ayudas para la adquisición de libros

El diputado regional de Coalición Canaria Sergio Rodríguez ha pedido este martes a la consejera de Educación del Gobierno de Canarias, María José Guerra, que "solvente cuanto antes los problemas surgidos al inicio de este curso escolar con las subvenciones dirigidas a las familias con menor renta para la adquisición de libros".

“A día de hoy, no se han resuelto unas ayudas que, en cursos anteriores, estaban asignadas desde julio. Esto está provocando que muchos padres, al no saber si contarán o no con la subvención, estén retrasando la compra de manuales, con el consiguiente problema para los centros educativos y para los propios alumnos que, tras dos semanas de clases, no cuentan aún con todo el material”, explica Sergio Rodríguez.

Según detalló el diputado palmero, la decisión del nuevo equipo de Educación de "prescindir de todo el personal técnico que llevaba desde hace años servicios tan fundamentales como la escolarización, el transporte, los comedores escolares o la gratuidad de libros, ha creado más problemas de los esperados a principio de curso, a pesar de que, vistas las consecuencias de esta medida, se tomó la decisión de retornar a parte del personal a sus puestos".

Sergio Rodríguez también solicitó a la consejera María José Guerra datos insularizados sobre escolarización. “Sabemos que prosigue la tendencia descendente en número de alumnos. Pero queremos saber en qué islas baja más el número de menores escolarizados y dónde se producen crecimientos, si es que los hay, porque este dato marca las necesidades educativas y la priorización de las políticas como, por ejemplo, en infraestructuras”.

El diputado nacionalista aprovechó su intervención en el Pleno para defender el trabajo realizado durante la pasada legislatura en materia de Educación. “La mejora experimentada en Canarias en estos últimos años ha sido indudable. Lejos de la política de la improvisación, el Gobierno de Canarias dedicó la pasada legislatura a consolidar un modelo educativo estable y basado en el consenso con toda la comunidad educativa”, recalcó.