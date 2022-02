Zapata: “Es clave que La Palma se agarre al turismo para crecer”

El presidente del Cabildo de La Palma, Mariano H. Zapata, reconoce que ha tenido una legislatura “muy complicada” entre pandemias, incendios y volcanes, pero ha logrado sobreponerse a “estos momentos tan duros” porque “me he sentido arropado y respaldado por todas las administraciones”, ha señalado en una entrevista con este periódico. Considera que “es clave que La Palma se agarre al turismo para crecer”. Su principal prioridad es “dar soluciones habitacionales a los vecinos que han perdido su residencia habitual” por el volcán.

¿Qué sector considera fundamental para reactivar la economía de La Palma?

El sector fundamental para nosotros es el turístico, es clave que La Palma se agarre a este sector para crecer, para avanzar y para que la Isla pueda llenarse de oportunidades. La reciente Feria Internacional de Turismo (Fitur) fue importante porque hemos visto que La Palma está excelentemente posicionada y es una de las oportunidades que nos deja el volcán para incrementar nuestra conectividad aérea y, sobre todo, también para trabajar y ser capaces de tener más camas, es la clave del futuro para llenar la isla de oportunidades.

¿El Cabildo mantendrá el programa del Fondo de Desarrollo de Canarias (Fdcan) o se verá obligado a modificarlo en esta etapa posteruptiva?

El Cabildo puede decir que el Fdcan está funcionando, que se están ejecutando y terminando obras como hasta el momento no se habían ejecutado y está posibilitando que, de verdad, gracias a ese fondo, se cree futuro y oportunidades en la Isla. La obra clave que podemos poner ahora como gran ejemplo es el Centro de Visitantes del Roque de Los Muchachos, que hace poco hemos inaugurado y que viene a responder a una demanda de las últimas décadas en La Palma y por fin lo tenemos abierto. Afortunadamente, el Fondo de Desarrollo de Canarias contempla obras apasionantes que deben darle un futuro nuevo a la Isla como es el desarrollo del balneario de la Fuente Santa, cuyo proyecto esperamos encargar en los próximos meses, o la obra del Parque Cultural Islas Canarias, de 12 millones de euros. Tenemos el compromiso del Gobierno de Canarias y del Gobierno de España para que existan fondos específicos para la recuperación y reconstrucción de La Palma, no podemos renunciar a nada, a infraestructuras por las que llevamos esperando desde hace décadas y que están incluidas dentro del Fdcan.

Ha calificado el Parque Cultural Islas Canarias como “un símbolo de esperanza para los habitantes del Valle” y como “pieza clave para la recuperación económica de la Isla”. ¿Se podrá disfrutar de esta infraestructura en los plazos establecidos?

El Parque Cultural Islas Canarias es otra de las obras que lleva décadas, incluso parada, en Los Llanos de Aridane. Es una gran infraestructura insular con 700 butacas, una infraestructura de la que no se dispone en estos momentos en la comarca oeste de la Isla y que, por fin, se inicia para terminarse. Lo tenemos claro porque hemos llegado a un acuerdo con la empresa pública Tragsa. Hay un plazo de ejecución de dos años, y, a día de hoy, espero que se puedan cumplir los plazos, pero lo que sí puedo asegurar es que la obra empieza para terminarse.

¿Hay unidad institucional en la reconstrucción de la Isla?

Por supuesto. Lo he dicho, en las administraciones, en los grupos de gobierno de las distintas administraciones, hay unidad total, coordinación, me siento orgulloso, por ejemplo, de acudir a la última Comisión Mixta que tuvimos la semana pasada y poder trabajar antes esa comisión con los tres alcaldes y poder ir todos en la misma línea en las solicitudes, las demandas y las necesidades, que entendemos todos que son las que tienen los palmeros en estos momentos, por lo tanto, una vez más, quiero agradecer a los alcaldes, a los ayuntamientos y a la isla de La Palma esa unidad con la que vamos a seguir trabajando de la mano y como lo hemos hecho hasta ahora.

Le ha tocado una legislatura difícil entre pandemias, incendios y volcanes. ¿Se ha sentido en algún momento sobrepasado por los acontecimientos?

Es verdad que no ha sido sencillo, muy complicado, muy difícil, con situaciones para las que uno no está preparado, aunque algunas personas puedan decir lo contrario. Sí que me ha ayudado esta unidad de la que hablamos en la pregunta anterior, sentirte arropado, respaldado por todas las administraciones en estos momentos tan duros es muy importante para nosotros, y creo que hemos sido capaces de sacar adelante y sobrellevar situaciones tan complejas.

¿Qué balance hace un mes después de finalizada la erupción?

-El balance que hago es positivo. Por un lado, porque 48 horas después de finalizar la erupción pusimos maquinaria para comenzar esa recuperación de la Isla, la apertura de vías, y creo que estamos demostrando que no vamos a cesar ni un minuto en conseguir esa recuperación, pero también soy consciente de que hay cosas en las que hay que mejorar. Le hemos pedido al Gobierno de Canarias que acelere la entrega de viviendas, que consideramos otra de las prioridades, sino la mayor en estos momentos, y por supuesto también tenemos que hacer un examen de conciencia cada una de las administraciones para intentar agilizar los plazos que entran en juego dentro de esta emergencia volcánica.

¿Cuáles son sus prioridades ante este panorama inédito que vive La Palma?

-La prioridad era un primer momento aprobar el presupuesto del Cabildo para 2002, ya lo tenemos aprobado, y ahora sabemos que es un año de transición, y la prioridad pasa por dar soluciones habitacionales a los vecinos que han perdido su residencia habitual, pasa por recuperar las comunicaciones y pasa por la recuperación de la economía, como dije inicialmente, apostar por el sector turístico. Creo que el consejero de Turismo (Raúl Camacho) ha hecho un gran trabajo con la conectividad, gracias por supuesto al apoyo que hemos recibido del Gobierno de España y del Gobierno de Canarias, y también pasa por el trabajo que estamos haciendo de la mano del sector para la recuperación de los cultivos que se han perdido en Los Llanos de Aridane, principalmente de plataneras. La Palma ha sido una isla eminentemente agrícola y tenemos que seguir contando con ese apoyo de la agricultura para el impulso de nuestra economía.