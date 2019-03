El Colegio San Vicente de Velhoco sufre “la desidia” de las administraciones

La Asociación de Madres y Padres de Alumnos (AMPA) Quintero del CEIP San Vicente de Velhoco de Santa Cruz de La Palma muestra su “enfado” por “la dejadez de las Administraciones públicas respecto al estado de su colegio”, informan en una nota de prensa.

“Si bien el colectivo se siente orgulloso de la manera de trabajar en este centro unitario, de la implicación del equipo docente, tanto fijos como itinerantes, de las actividades y proyectos que curso a curso se han venido llevando a cabo, incluso varios de ellos apoyados por las mismas administraciones, no entiende el que no haya una planificación y rigor en el mantenimiento, conservación y/o mejora de las escuelas unitarias del municipio”, dicen.

“Ante la desidia del Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, como administración encargada de la conservación, mantenimiento y vigilancia, y el desentendimiento de la Consejería de Educación en cuanto a que es la titular de la infraestructura, la Asociación ha encargado y costeado junto a la dirección del centro un informe de un arquitecto técnico valorando las patologías constructivas y de mantenimiento del centro, así como de los riesgos personales del alumnado y del personal docente, incluyendo fotos y las posibles soluciones”, explican.

“Baños obsoletos que no reúnen las condiciones adecuadas, con lavabos no adaptados para niños de educación infantil y con urinarios demasiado altos para los menores; inodoro con cisterna averiada y obsoleta, alicatado y pavimento insalubre; humedades; caja de interruptores muy antiguos sin tapa protectora; cuadro eléctrico en pésimo estado y muy accesible; luminarias de lámparas fluorecentes con pantalla de protección fuera de normativa o ventanas con rodamientos averiados, son solo algunas de las deficiencias interiores que presenta esta instalación educativa y que están recogidas en el citado informe”, aseguran.

“En la parte exterior del centro la situación no es mejor. Los accesos son inadecuados y no están adaptados, las palmeras tienen falta de mantenimiento y hojas secas que al caer pueden hacer daño a los niños; cuenta con un hueco de paso cancelado con hojas acristaladas fijas que no cumplen con la normativa de evacuación en caso de emergencia; hay pavimentos muy degradados; imbornales con rejillas con demasiada separación con posibilidad de atrapamiento de dedos e incluso de manos y el parque infantil presenta un estado de deterioro bastante avanzado por falta de mantenimiento”, exponen. “Otra de las anomalías que hace referencia el informe es la existencia por encima del parque infantil, a escasa altura, del tendido telefónico, y también a esa misma altura se encuentra la línea de alimentación eléctrica del aula taller de manualidades”, indican.

“Sin otro afán sino el de que se subsanen lo antes posible las deficiencias del centro y de que sus hijos e hijas puedan asistir a las clases en un medio seguro y con las garantías de salubridad apropiadas, han dado registro de entrada en el Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma el pasado 11 de diciembre de 2018 a dicho informe solicitando una pronta actuación. Así mismo también han dado registro de entrada del informe en la Consejería de Educación el pasado 31 de enero de 2019. Y por último han incluido el informe en una queja presentada en el Diputado del Común el pasado 18 de febrero”, señalan.

“A la AMPA le gustaría hacer esta exigencia pública con el ánimo de que cada administración asuma sus responsabilidades reparando las anomalías, patologías y desperfectos del centro o exigiendo el cumplimiento por convenio a quien le corresponda”, subrayan.

El CEIP San Vicente de Velhoco, que en los últimos cursos se ha recuperado del paulatino descenso en número de matrículas de los años anteriores, debido a la calidad de la enseñanza en este tipo de colegios unitarios, en la actualidad cuenta con 24 alumnos con edades comprendidas entre los 3 y 11 años, dos unidades con dos maestros y el apoyo de maestros itinerantes de inglés, francés, educación física, artística y religión.