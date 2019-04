Cancelaciones de citas en Neurología del Hospital General de La Palma por falta de especialistas

La hija de un paciente del Hospital General de La Palma asegura que, tras un año de espera, la cita de su padre con el neurólogo, fijada para el próximo 10 de mayo, este viernes, ha sido candelada “sin fecha”. Considera que “no es de recibo” que se estén suspendiendo consultas programadas con bastante antelación por falta de especialistas.

El presidente de la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer y otras Demencias (Afa) de La Palma, Rubén Marcos Lorenzo, ha señalado a este digital que esta situación se viene registrando desde mediados del pasado año. Desde esa fecha, el Hospital General solo dispone de un especialista en Neurología fijo en el centro. Dijo que se están cancelado numerosas citas en la referida unidad, por lo que muchas familias de estos pacientes optan por la sanidad privada al tratarse de personas que sufren “alteración de conducta”.

Añade que, debido a la citada carencia, se desplazan los sábados neurólogos desde Gran Canaria a La Palma para pasar consulta en el Hospital General e intentar paliar la situación.

Considera que, en La Palma, se precisan, al menos, cuatro neurólogos ya que la Isla tiene una población envejecida que requiere la atención de estos especialistas.

El gerente de Servicios Sanitarios del Área de Salud de La Palma, José Izquierdo, ha indicado a La Palma Ahora que “no tenemos más neurólogos, no porque no queramos, sino porque no los conseguimos en el mercado nacional” debido a que “quien tiene la responsabilidad de planificar el futuro de los especialistas en España, que son los ministerios correspondientes, no han planificado bien y, aquí, no tenemos neurólogos suficientes”. Dijo por el mismo motivo “no conseguimos otros especialistas, como digestivos. Nuestra voluntad está en contratar al primero que aparezca”. Subraya que, al efecto, “hemos puesto anuncios hasta en Polonia”,

Apunta que “como solo tenemos un neurólogo, nos están viniendo de otros hospitales de Gran Canaria y, posiblemente, también vengan de Tenerife”. En este sentido, indica que en actualidad “hay un facultativo en esa especialidad con dedicación exclusiva y cinco que vienen los fines de semana a tiempo parcial”.