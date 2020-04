Intersindical Canaria reconoce a “los auténticos héroes de nuestra sociedad”

“Coincidiendo con otra medida de contención del COVID-19, desde Intersindical Canaria en La Palma queremos transmitir nuestro mensaje de aliento, apoyo, fuerza y reconocimiento sin discriminación de ningún profesional (por favor, si falta algún profesional siéntase incluido) que desde su puesto y función dentro de la cadena de necesidades de la población se mantienen en él, aun así poniendo en riesgo su integridad, empezando por la primera línea de ataque contra el COVID-19, todos los sanitarios de los centros asistenciales de salud y hospitales, personal de las residencias de ancianos, residencias y atención a la discapacidad (médicos, enfermeros, auxiliares enfermería, celadores, personal radiología y laboratorio, personal de limpieza, personal de Cocinas, Personal de Mantenimiento, Ordenanzas, Personal Directivo, etc.), veterinarios, siguiendo por el personal de farmacias, agricultores, ganaderos y pescadores, personal de teléfonos de emergencia y ambulancias, personal Medio Ambiente e Infraestructura, cuerpos y Fuerza de Seguridad del Estado, de la CCAA y Locales (Policía Nacional, Guardia Civil, Policía Canaria, Policía Local, Bomberos etc.), militares, incluida UME, personal de seguridad, personal de Administración de temas esenciales, personal de limpieza de las calles, personal de recogida de basura y de tratamiento de las mismas, transportistas (de pasajeros y mercancías), trabajadores y estibadores de los muelles, personal de los Aeropuertos, personal de los supermercados (cajeras, reponedores, carniceros, charcuteros, personal de limpieza, encargados etc.), personal de las eléctricas y telefonía, personal de los servicios de abastecimiento y recogida de aguas, etc. También queremos transmitir en esta nota, nuestro más profundo sentimiento de condolencias a los familiares de las personas fallecidas por el COVID-19. A tod@s, nuestra más sincera gratitud, vuestro esfuerzo es impagable, estamos con ustedes. Gracias y ánimo”, concluye el comunicado emitido por el sindicato.