La Palma recoge firmas para que el Obispado no destierre al ‘cura del pueblo’

La Palma libra una batalla con la Iglesia. Bajo el lema No a la marcha de Rubén Gallego, el cura del pueblo, Acko García Hernández ha iniciado una petición en la plataforma change.org para evitar que el actual párroco de Barlovento y de las parroquias de El Tablado, Roque del Faro y Franceses, en Garafía, sea trasladado por orden del Obispado a León, su tierra natal. “Queremos quemar los últimos cartuchos y conseguir reunir las firmas suficientes para que no lo desplacen ni lo destinen a ningún lugar; lo queremos aquí, con nosotros; queremos a Rubén Gallego como párroco y como persona, lo queremos aquí, en La Palma, en su casa, queremos que siga iluminándonos con su carisma, con su cariño, queremos a Rubén, el cura de todos”, concluyen la petición, dirigida al obispo de la Diócesis Nivariense, Bernardo Álvarez, quien ha decidido el destierro del párroco.

Rubén Gallego es un cura leonés de 40 años que se ha ganado el aprecio de los feligreses del norte de La Palma por su comportamiento cercano y desenfadado. Se declara defensor del feminismo y amante de las carreras de coches, de las fiestas y hasta del famoso youtuber mexicano Luisito Comunica.

En días pasado, los vecinos de Garafía hicieron pública una carta de apoyo a Rubén Gallego. “Sabemos que se ha equivocado, seguramente mucho. También sabemos que ha pedido perdón. Pero los que vivimos con él, compartimos, queremos y somos sus hermanos, también sabemos con el respeto que trabaja y ofrece. Humilde y cercano, da la tranquilidad a todos esos padres y madres de saber que sus hijos están con él. Hay muchas formas de ayudar al prójimo, a nosotros nos ayuda tendiendo una mano, ayudando a nuestros hijos a salir de conflictos, a protegerlos y escucharlos. A aconsejarlos. No somos quiénes para decidir si así debe ser un buen cura o no, pero no cabe duda que así es el cura que queremos”, aseguran los feligreses garafianos.

La petición puede firmarse en el enlace http://chng.it/9kNxz7WQ