Los Llanos acoge el 14 de diciembre la ‘8ª Caminata por la Discapacidad La Palma’

Cartel de la ‘8ª Caminata por la Discapacidad La Palma’.

La Plataforma Palmera de Atención Integral a la Discapacidad y Dependencia (Indispal) organiza y participa en las próximas dos semanas en diferentes actividades. En una nota prensa señala que ha comenzado este martes, 3 de diciembre, Día Internacional de las Personas con Discapacidad, a las 10:00 horas, con una mesa informativa en el Hospital General de La Palma. Asimismo, participará en la XXII Feria de Acción y Social Voluntariado el jueves 5 de diciembre en Santa Cruz de La Palma, desde las 10:00 horas. Y el sábado, 14 de diciembre, a las 11:30 horas, en Los Llanos de Aridane, se desarrolla, organizada por Indispal, la 8ª Caminata por la Discapacidad La Palma. Ese mismo día, añade, “estaremos presentes también en la XVII Feria del Voluntariado de Los Llanos de Aridane desde las 10:00 horas.

La Plataforma Palmera de Atención Integral a la Discapacidad y Dependencia señala que este martes, 3 de diciembre, Día Internacional de las Personas con Discapacidad, quiere “poner en valor la labor de todas las personas que, de un modo u otro, aportan su granito de arena para defender los derechos de las personas con discapacidad y lograr su inclusión”.

Apunta que “la base estatal de datos de personas con valoración de grado de discapacidad de 2017, estima un total de 3.177.531 registros relativos a personas que, efectuada la valoración de su discapacidad, han resultado con la consideración de personas con discapacidad. De todo ello, podemos deducir que, las personas con discapacidad son hoy por hoy una de las minorías más amplias de nuestro país”.

Añade que “nuestra Constitución defiende la ausencia de toda discriminación de todo género en el artículo 14, por lo que nuestra sociedad está en la obligación no sólo de no excluir a nadie si no de favorecer la inclusión de todas las personas”. Señala que “para Indispal y para sus entidades miembros es prioritario continuar con esta labor después de 17 años de trabajo en red, atendiendo anualmente a unas 5.594 personas de forma directa lográndose, asimismo, la inserción al mercado laboral de 112 personas a lo largo del pasado año”.