La Semana de la Moda de La Palma reúne a las firmas más vanguardistas del panorama nacional

La Semana de la Moda de La Palma se consolida con una segunda edición “cargada de vanguardia, técnica y creatividad, situando a la Isla dentro de la agenda nacional de eventos de moda”, se informa en nota de prenss. Firmas de ámbito nacional e internacional como Paloma Suárez, Anel Yaos, Pablo Erroz, Reveligion y la reconocida Agatha Ruiz de la Prada eligieron este evento para presentar sus nuevas propuestas de moda y complementos.

Reveligion, perteneciente a Mercedes Benz Fashion Week Madrid, presentó su colección denominada Ritch, en la que predominaron las prendas decoradas con perlas, lentejuelas, pedrería y ornamentos varios para crear trajes especiales con el valor de una pieza única, tratada a mano como un atuendo de alta costura pero al alcance de todos.

Paloma Suárez presentó sobre la pasarela su nueva colección The Club, una propuesta inspirada en las tribus urbanas y movimientos sociales que han trascendido y creado historia a través de su estética y sus acciones grupales. Su objetivo es hacer un homenaje a todas las personas que en este tiempo se han ido añadiendo a su proyecto, apostando por la firma y ayudando a construir una sociedad más justa, ética y positiva. Destacan los colores saturados, patrones elaborados y prendas que evocan esa felicidad que surge de hacer los sueños realidad.

Por segundo año consecutivo la firma Anel Yaos, perteneciente a Mercedes Benz Fashion Week Madrid, ha presentado su colección en La Palma. Su propuesta, titulada Paradise introduce en un mundo de cuento en el que los tejidos vaporosos se entremezclan con otros como el terciopelo, algo característico de la firma. Estampados florales y de leopardo ponen ese "punto de locura".

La firma nacional Pablo Erroz, perteneciente a 080 Barcelona Fashiom, se incorpora por primera vez a la Semana de la Moda de La Palma con su colección Up to You, en la que la nostalgia de los 80 y 90 es la protagonista a través de looks que no entienden de temporadas ni de géneros, mostrando una colección para ser disfrutada por el ciudadano del mundo. Estampados florales, prendas técnicas y una estética yuppie se entremezclan con tejidos como el layering, las lentejuelas, lanas, algodones y tejidos de punto.

Agatha Ruiz de la Prada mostró una selección de su colección más brillante, lista para deslumbrar a los agathistas más inesperados. Motivos salidos del mundo de comic, iconos agathistas y juegos de texturas a todo color hacen de este desfile todo un apogeo del pop. Desde el chándal -chic a vestidos de noche, nada le faltará a la mujer que sueña la creativa para no pasar desapercibida. Entre las maravillas de esta temporada destaca un vestido en forma de clavel confeccionado con la seda proveniente de Las Hilanderas de El Paso gracias a Isla Bonita Moda.