El Cabildo dice que colabora con los ayuntamientos y las entidades sociales para la atención a las personas sin hogar

La consejera de Acción Social del Cabildo de La Palma, Nieves Hernández, ha explicado en la última sesión plenaria de la Corporación Insular que la primera institución palmera colabora con los ayuntamientos y las entidades sociales de la isla para prestar atención a las personas sin hogar. No obstante, Hernández recuerda que el Cabildo no tiene las competencias para poner en marcha recursos alojativos que alivien la situación de estas personas, “ya que no contamos los datos ni el personal necesario para dar respuesta a esta necesidad, pero podemos dar respuesta a estas personas a través de la estrecha colaboración que realizamos continuamente en este sentido con las entidades locales y entidades sociales”, se informa en nota de prensa.

En esta línea, la responsable insular de Acción Social, manifestó que son los ayuntamientos los que disponen de la información relativa a sus vecinas y vecinos a través de los Servicios Sociales Municipales y puso de manifiesto que, según el informe que Cáritas presentó al Servicio de Acción Social del Cabildo del proyecto Unidad Móvil de Atención en Calle (UMAC), en el periodo comprendido entre el 1 de enero del 2020 y el 1 de noviembre del 2020 atendieron a 130 personas, 102 hombres y 28 mujeres que distribuidos por municipios se encuentran en 13 de los 14 de la isla.

Cabe recordar que el Cabildo de La Palma en el año 2020 en el presupuesto inicial concedió una subvención directa a Cáritas para el proyecto de la Unidad Móvil de Atención en Calle de 20.000 euros y que, tras decretarse el estado de alarma sanitaria en el mes de marzo, colaboró desde el primer momento con alimentos, agua, productos de higiene y otros recursos con una aportación de 10.700 euros que se suplementó, además, con 10.000 euros.

Nieves Hernández defendió que las líneas de actuación del actual equipo de gobierno insular se rigen principalmente por dos objetivos fundamentales, como son priorizar el bienestar de las personas de la isla, especialmente aquellas más vulnerables, y la continua colaboración con otras administraciones para lograr ese objetivo, “algo que queda reflejado en los presupuestos de la Corporación Insular para este año”.

La atención a las personas, elemento clave del equipo de gobierno

La consejera de Acción Social incidió en el trabajo que se lleva a cabo desde el área para dar respuesta a las necesidades de las personas más vulnerables de la isla y recordó algunas de las actuaciones que se han llevado a cabo en este sentido, como las ayudas económicas de emergencia social a personas vulnerables que se otorgó a través de los ayuntamientos y que estuvieron dotadas inicialmente de 350.000 euros y se han suplementado hasta los 500.000 euros, algo que se hará efectivo cuando se incorpore el remanente del actual ejercicio fiscal.

Además, la Corporación Insular convocó a los ayuntamientos para el desarrollo de proyectos de inclusión social por una cuantía de 75.000 euros para acciones realizadas por las entidades municipales para la inclusión activa de personas y familias que por diferentes circunstancias se hayan detectado indicadores de exclusión o vulnerabilidad social en la comunidad.

En el caso de las entidades sociales, Acción Social destinó 170.00 euros para la realización de proyectos que contemplen acciones dirigidas a la atención, promoción, formación de los colectivos vulnerables o con especiales dificultades de integración social y que complementen o suplan vacíos en las prestaciones de la red de servicios sociales de la isla.

Hernández defendió que con estas actuaciones queda más que patente el compromiso firme que tiene y seguirá teniendo el actual grupo de gobierno con las entidades sociales y los ayuntamientos que trabajan con las personas más vulnerables.