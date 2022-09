“La carretera sobre las coladas es un proyecto sin precedentes y una puerta a la esperanza”

Está al frente de una obra ‘heroica’ que se ejecuta en un escenario devastador. Amílcar Cabrera, con tres ingenierías (Caminos, Canales y Puertos, Civil y Obras Públicas) y numerosos másteres, técnico del Servicio de Infraestructuras del Cabildo de La Palma, es el redactor y director del proyecto de la nueva carretera LP-213 Puerto Naos-El Remo, cuyo tramo La Laguna-Las Norias discurre sobre las coladas del último volcán en Cumbre Vieja. Junto a otros profesionales de la Isla, se enfrentó a la lava con “coraje y tesón”, pero la tarea no ha sido fácil. “Las coladas han cortado el sistema norte-sur y hemos tenido que reajustar todo en base a la nueva realidad”, subraya. La temperatura ha sido el peor enemigo: a tres metros de profundidad, en muchas zonas, se superan los 600 grados. Esta vía, resalta, es “un proyecto sin precedentes” y “una puerta a la esperanza”.

Imposible imaginar que tendría que proyectar en tiempo récord una obra de emergencia de una carretera que surcara una colada de lava con altas temperaturas.

Jamás. Con los conocimientos que tengo adquiridos y con los que me faltan todavía por adquirir, intentaré dejar lo mejor de mí para poder llevar a buen puerto todo lo que me ordenan. Es muy difícil convivir con la incertidumbre de muchos que hacen creer que no tienes nivel o conocimiento para poder hacerlo. El resultado ya se ve. Es todo lo contrario. Cuando me hicieron el encargo, desde la Dirección del Plan de Emergencia Volcánica de Canarias (Pevolca), mi consejero hasta el presidente del Cabildo, me ocupé personalmente de proyectar lo que es hoy una realidad.

¿Qué supone el tramo La Laguna-Las Norias en la fase de reconstrucción?

Supone una puerta a la esperanza. El principal eje de sectorización territorial en cuanto a servicios esenciales básicos. No solo es, y lo he defendido desde sus inicios, una carretera, es un corredor de infraestructuras. Tenemos que tener en cuenta que las coladas han cortado el sistema norte-sur y hemos tenido que reajustar todo en base a la nueva realidad. Este corredor tiene que garantizar en todo momento su funcionalidad y no únicamente desde el sentido estricto de la vialidad, sino como eje principal de instalación y funcionamiento de servicios esenciales.

¿Cómo se enfrenta un técnico a un escenario tan devastador y sin experiencia previa en estas catástrofes?

Con valentía, sin dudas. Con coraje y tesón. Es verdad que en coladas volcánicas no tenía, propiamente dicho, experiencia, hay pocos en el mundo que la tengan. Mi padre (DEP), contratista, ejecutó numerosas actuaciones en Fuencaliente una vez terminada la erupción del Teneguía. Desde pequeño me enseñó todo lo que soy hoy. Una persona sin dudas, muy apasionada y con ganas de construir. No miro las altas temperaturas. Estudio la forma de evitarlas. No miro si hay gases o no. Solo intento contribuir desde mi conocimiento, poder plasmarlo, transmitirlo hasta el último operario en aras de que se pueda llevar a buen término todo lo que se nos encarga.

¿Cuál ha sido la mayor dificultad con la que han tropezado?

Sin duda, las altas temperaturas. Estamos ante un verdadero reto en cuanto a formas de trabajar e intentar encajar con el marco normativo vigente las obras en las coladas. También es verdad que la normativa tiene que actualizarse y en todo caso modificarse en ciertos trabajos que pueden considerarse imposibles desde el punto de vista de la legislación actual.

¿Cuántos recursos económicos, materiales y humanos se han tenido que movilizar?

En un momento, hemos tenido más de 200 operarios, que conozco personalmente uno por uno, y más de 60 unidades de maquinaria muy pesada. Recursos económicos, más de 12 millones de euros que hemos ejecutado hasta el momento, sin cuantificar los extras derivados de otras operaciones paralelas y que tienen que ver con el escenario volcánico (limpieza de ceniza y otras labores de mantenimiento de emergencia).

¿Han precisado profesionales del exterior para esta vía?

Hemos apostado por el apoyo de profesionales de La Palma, compañeros de profesión insulares.

¿Qué sintió el día que las dos excavadoras se encontraron tras finalizar el trazado?

Fue emocionante comprobar que la traza proyectada, el ritmo de trabajo, así como todo lo referido a la seguridad, me daban la suficiente confianza como para poder dirigirme a mis superiores para evidenciar lo que vemos hoy: un proyecto seguro, un proyecto sin precedentes. Una realidad. Sin duda, sentí mucha satisfacción de que, gracias a cada uno de los operarios y empresarios, lo que vimos plasmado en unos cálculos en papel era una realidad viable.

Ha sido una lucha titánica contra con una naturaleza adversa. A partir de esta obra ‘heroica’, ¿La Palma puede exportar conocimiento?

Sin duda, estas actuaciones serán fruto de mi tesis doctoral. Deseo desde pequeño llegar a lo más alto en cuanto a la carrera educativa, ese último peldaño. Deseo contribuir a la ciencia, a las formas de trabajar para poder aplicarlas en otros lugares con características similares.

El hecho de que el vicepresidente del Cabildo y consejero de Infraestructuras, Borja Perdomo, sea ingeniero civil, ¿ha allanado el terreno, y nunca mejor dicho?

A Borja lo he visto siempre como a un compañero de viaje más. He sido su profesor en varias asignaturas. Ahora ostenta un cargo de mucha responsabilidad, sin duda, muy dura. Comprende perfectamente las dificultades que tiene todo este proceso, desde el proyectual hasta el constructivo. Efectivamente, es gratificante que te entienda. Hay mucha gente que dice que un cargo político no tiene que ser de perfil técnico. En esta legislatura que he estado con él, me satisface decir, y no estoy haciendo ‘la pelota’, que me ha dado todo su apoyo, toda la autonomía en cualquier tema que me ha encargado. Siempre estaré agradecido por la oportunidad que me ha brindado. Mi reto ha sido mantener el listón muy alto en cuanto a capacidad resolutiva. Respondiendo a tu pregunta, ha allanado muchísimo las formas de hacer las cosas.