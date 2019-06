“Tenía 12 años cuando reventó el volcán de San Juan y aquello fue horroroso”

No quiere recordar el 24 de junio de 1949. “Yo tenía 12 años cuando reventó el volcán de San Juan y se me pone la piel de gallina cuando me acuerdo; vivimos unos días caóticos, horrorosos, pasé mucho miedo”, ha asegurado a La Palma Ahora Elba García Díaz, una de las personas que vivió de cerca el acontecimiento telúrico que se registró en las cumbres del barrio de Las Manchas hace 70 años.

“La tierra se movía, mi papá tenía una ventita y ponía las botellas acostadas para que no chocaran unas con otra con los temblores, que eran muy fuertes”, recuerda Elba, que en la actualidad tiene 82 años y emigró a Venezuela en 1971 “con seis hijos nacidos donde reventó el volcán”, cuenta. En el país sudamericano permaneció tres décadas.

A Elba le quedó grabado en la memoria el episodio volcánico de 1949. “Cuando reventó el volcán, el 24 de junio, día de San Juan, estábamos en Puerto Naos con mi padre que había llevado un ventorrillo para una fiesta”, relata. “Desde allí veíamos mucho fuego, el cielo estaba nublado por el humo y se oían explosiones; fue horroroso, no quiero ver algo igual”, afirma. “El 2 de julio nos evacuaron a Tajuya y estuvimos en el colegio hasta principios de noviembre; después reventó una montaña de polvo y todo se llenó de cenizas negras”, dice.

El próximo 23 de junio, en la noche de San Juan, el Centro de Visitantes de la Cavidades Volcánicas Caños de Fuego acogerá, a partir de las 20.30 horas, el acto de conmemoración del 70 aniversario del volcán de San Juan que lleva por título La noche del volcán y que está organizado por la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico del Cabildo con la colaboración de los ayuntamientos de El Paso y Los Llanos de Aridane. Está prevista la proyección de un vídeo con imágenes de la erupción y testimonios de personas que la presenciaron. También intervendrán en el encuentro testigos directos del episodio volcánico junto a investigadores e historiadores.