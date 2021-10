Rescatado un cayuco con 200 personas a bordo al sur de Gran Canaria

La Guardamar Polimnia ha rescatado este jueves a 30 migrantes de una patera a 148 kilómetros al sur de Gran Canaria y ha ido al auxilio de otro grupo de personas que se encontraban en otra patera. Mientras, la Salvamar Macondo acompañaba hasta el muelle de Arguineguín a un cayuco con 200 personas. Según han informado fuentes de Salvamento Marítimo, el cayuco se encontraba a 25,9 kilómetros al sur de Gran Canaria cuando fue localizado por la Guardia Civil. Ha llegado al puerto grancanario sobre las 16:30 de la tarde.

Tras tener conocimiento de este cayuco, se activó a la Salvamar Macondo, que acompañó en la navegación a la barquilla hasta su atraque en el puerto, han indicado las fuentes.

Los 30 migrantes rescatados fueron avistados la mañana de este jueves por el avión Sasemar 103, que también localizó en la zona a otra embarcación a la que se dirige para el auxilio de sus ocupantes.

Desde la pasada medianoche, un total de 103 migrantes, entre ellos 16 mujeres y ocho menores, han llegado a Lanzarote en una neumática rescatada por Salvamento Marítimo y dos pateras que lograron alcanzar por sus propios medios la costa de Haría, en el norte de la isla.

"Solidaridad obligatoria"

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha abogado este jueves por una "solidaridad obligatoria" entre todas las comunidades para el reparto de inmigrantes que llegan en patera a las islas.

El presidente, en el pleno del Parlamento de Canarias, ha detallado que entre 2020 y 2021 llegaron a las islas un total de 37.000 personas en patera, de las que quedan en las islas 7.000, entre ellas 3.000 menores.

Ha indicado que es una buena noticia que se transfieran 50 millones de euros para la inmigración en Canarias, si bien no es la solución, pues, según ha agregado, ha visto cómo hay comunidades que se quejan de acoger a 300 menores inmigrantes no acompañados, cuando en Canarias hay 3.000. Además, ha alertado de que, tal y como señalan las organizaciones internacionales, va a haber un repunte del fenómeno migratorio, y ha opinado que "lo que no puede ser es que toda la inmigración quede reducida a los espacios de los países fronterizos".

Aunque se ha negado a hacer política "partidaria" con la inmigración y ha pedido unidad parlamentaria en Canarias, ha lamentado que la Unión Europea solo quiera dar respuesta a las personas que tienen formación. Asimismo, ha defendido la gestión de su Ejecutivo frente a las personas inmigrantes, a las que ha dicho que se ha atendido con dignidad.

Según Torres, durante esta legislatura se han abierto 43 nuevos recursos para menores, sobre los que el Gobierno tiene competencias, y ha agregado que a los mayores se les está dando "una respuesta diferente" a la que ofreció Coalición Canaria cuando gobernó.