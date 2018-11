Augusto Hidalgo señala que las obras de la MetroGuagua se están desarrollando "en plazo"

El alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, Augusto Hidalgo (PSOE), ha asegurado este lunes que las obras proyectadas para implantar la MetroGuagua en la ciudad se están desarrollando "en plazo" pese a quienes las critican argumentando que van retrasadas y que generan inconvenientes a los vecinos.



"Dentro de la planificación general, seguimos estando en los plazos", ha afirmado el primer edil, que ha admitido que se han registrado demoras en los trabajos en la zona del paseo Blas Cabrera Felipe, donde la empresa a la que se adjudicaron inicialmente los dejó paralizados y hubo que sustituirla por otra que los retomó meses después, pero ha restado importancia a ese hecho.



Y ha insistido en alabar la labor desarrollada bajo su mandato en materia de movilidad, que ha sostenido que "no solo ha sido una inversión, sino que está transformando el tejido urbano" de Las Palmas de Gran Canaria.



Por ello, las iniciativas promovidas durante su alcaldía en esa materia han sido "el tema central" de una reunión que ha mantenido con la directiva de la Confederación Canaria de Empresarios (CCE), según ha destacado en declaraciones a periodistas que ha hecho con motivo de ese encuentro.



Hidalgo ha aludido, así, a proyectos como la MetroGuagua, la renovación y ampliación del sistema de carriles bici de la capital isleña o la Sitycleta, que ha reformado y ampliado el modelo de bicicletas de préstamo públicas de la ciudad, "pasando de 80 a 400" el número de las que están a disposición del público.



Además, ha recalcado el volumen de inversión pública que conllevan esas actuaciones, puesto que "solo la MetroGuagua son 120 millones de euros, pero los carriles bici son más de tres millones de euros", según ha precisado.



Ante su encuentro con la CCE, el alcalde ha querido referirse, así mismo, a otros aspectos de la situación de la ciudad, como la coyuntura económica.



Esta ha mejorado "durante estos tres años y medio" que han transcurrido del presente mandato, en los que "los resultados, desde el punto de vista económico, yo creo que son inapelables", ha afirmado.



En su balance, ha apuntado que hay que hablar, además, "no solo de la mejora de la actividad económica, sino de que esa actividad económica ha tenido como traducción una mejora indiscutible del desempleo, que ha ido reduciéndose de forma sustancial en la ciudad".



"Tal es así que se han generado 10.000 puestos de trabajo netos en los tres años y medio de actividad, y no es simplemente la ola a nivel nacional ni la situación económica, porque el municipio de Las Palmas de Gran Canaria es el que más tira del empleo de Gran Canaria, que es la isla que más tira del empleo de toda Canarias", ha proseguido.



Y ha subrayado que el descenso del paro "es realmente llamativo en algunos sectores económicos como el de la construcción, donde el desempleo ha bajado un 36 % en los últimos tres años y medio".



El presidente de la CCE, Agustín Manrique de Lara, ha agradecido la visita de Augusto Hidalgo porque, según ha expuesto, la capital isleña "es el corazón económico de Canarias y, por lo tanto, nos preocupa especialmente, o nos ocupa especialmente, todo lo que tenga que ver con la actividad económica en Las Palmas de Gran Canaria".



Y ha detallado: "Nos preocupan la movilidad, las relaciones puerto-ciudad y las licencias", razón por la cual "la interlocución entre el alcalde y las organizaciones empresariales es fluida y se mantiene a lo largo de toda la legislatura".



Manrique de Lara ha dicho también compartir el interés del primer edil por "todo lo que tenga que ver con la movilidad", porque se trata de algo que "es básico hoy, no solo en Las Palmas de Gran Canaria, en todas las ciudades de la Unión Europea".



En consecuencia, "eso a nosotros nos preocupa muchísimo. La movilidad está cambiando de una forma muy rápida y creo que hay que estar en perfecta armonía, organizaciones públicas y sector privado, para ser capaces de satisfacer las necesidades de la población y, sobre todo, ser capaces de mantener el dinamismo para que Las Palmas de Gran Canaria siga siendo el gran generador de empleo de las islas", ha añadido.