El Ayuntamiento de Arucas acordará nuevas retribuciones tras el fallo del TSJC

El Ayuntamiento de Arucas tomará un nuevo acuerdo sobre las dedicaciones exclusivas de los concejales tras la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que anula las que se aprobaron para el alcalde y ocho de sus ediles en un pleno el 20 de junio de 2015.



El Ayuntamiento ha informado de que la citada sentencia no se pronuncia sobre la devolución de los salarios.



Así mismo, señala que el acuerdo, ahora anulado, aprobó las dedicaciones exclusivas del regidor y de los ocho ediles con el informe previo favorable de la Secretaría General del Ayuntamiento, que, entre otras cuestiones, indicaba el procedimiento administrativo a seguir.



El equipo de gobierno del Ayuntamiento entiende que la sentencia emitida por el TSJC hace referencia a la nulidad del procedimiento administrativo y en "ningún momento" a los salarios percibidos por el alcalde y los concejales en los últimos tres años, por lo que estima que el fallo no cuestiona ni las dedicaciones exclusivas ni los importes percibidos, situados por debajo de los máximos establecidos por ley para localidades como Arucas.



Anuncia también que en las próximas semanas el gobierno municipal elevará al pleno la adopción de un nuevo acuerdo sobre las mismas dedicaciones exclusivas y remuneraciones económicas de los concejales, en el que constarán los preceptivos informes técnicos y jurídicos que avalen ese acuerdo.



El TSJC en su sentencia revocó el sueldo asignado desde octubre de 2015 al alcalde de Arucas (Gran Canaria), el socialista Juan Jesús Facundo, y a los ocho concejales del PSOE, NC y CC a los que se reconoció la dedicación exclusiva, y dio la razón a los ediles de Ciudadanos.



El Alto Tribunal canario ratificaba el fallo emitido el año pasado por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Las Palmas de Gran Canaria, que consideró probado que el equipo de gobierno de Arucas no había seguido los trámites legales precisos.



En un comunicado, el portavoz de Ciudadanos en Arucas, Ruymán Santana, advirtió este lunes de que el fallo del TSJC iba a obligar al alcalde y a sus concejales de gobierno a devolver cerca de 1,3 millones de euros, si se suman los salarios que habían cobrado desde aquel momento y las cotizaciones sociales.

Ciudadanos valora solicitar que se ejecute el fallo

Ciudadanos valorará si solicita la ejecución de la sentencia que anula las dedicaciones exclusivas del alcalde y ocho ediles del Ayuntamiento de Arucas en función de si el gobierno municipal cumple voluntariamente con el fallo, una vez que se declare firme y se requiera judicialmente.



Según han señalado fuentes del partido, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Las Palmas de Gran Canaria es el competente para pedir la ejecución tras el fallo dictado por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias.



Desde Cs se señala que en función de cómo actúe el grupo de gobierno se tomará una decisión y una de ellas es solicitar que se ejecute si "llegado el momento, es necesario".



Las fuentes de Ciudadanos han recordado que hace menos de un mes, el Ayuntamiento ha dado cumplimiento a una sentencia que declaraba la nulidad de un acto relacionado con la Policía Local, que tampoco decía expresamente que tuviera que devolver el dinero.



En ese caso, el Ayuntamiento dictó una resolución ejecutando la sentencia y pidiendo a los policías locales que devolvieran ese importe, exigiéndolo incluso a un agente jubilado y a los herederos de otro ya fallecido, expone Cs.



Este partido "no entendería que para el Ayuntamiento fueran importantes los 30 euros que le exige devolver a los herederos de un policía local fallecido y que no lo sea el dineral que tendrían que devolver" los concejales del equipo de gobierno.