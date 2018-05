La Justicia revoca los sueldos del alcalde y ocho concejales del equipo de gobierno de Arucas

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha confirmado la sentencia que revocó el sueldo asignado desde octubre de 2015 al alcalde de Arucas (Gran Canaria) y a ocho concejales más del PSOE, NC y CC a los que se reconoció la dedicación exclusiva.



El TSJC ratifica así el fallo emitido el año pasado por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Las Palmas de Gran Canaria, que consideró probado que el equipo de gobierno de Arucas no había seguido los trámites legales precisos para llevar sus retribuciones al pleno por la vía de urgencia.



En concreto, los magistrados entienden que se cometieron dos irregularidades: no solicitar el dictamen previo de la Comisión Informativa del Ayuntamiento y no motivar suficientemente cuál era la dedicación por la que se asignaba a los concejales una retribución bruta de 38.400 euros anuales.



El TSJC da así la razón a los concejales de Ciudadanos en Arucas, que no se oponían a que el alcalde, el socialista Juan Jesús Facundo, se asignase un sueldo, pero sí cuestionaban las retribuciones concedidas los demás ediles de PSOE, NC y CC.



En un comunicado, el portavoz de Ciudadanos en Arucas, Ruymán Santana, advierte de que este fallo va a obligar al alcalde y a sus concejales de gobierno a devolver cerca de 1,3 millones de euros, si se suman los salarios que han cobrado desde aquel momento y las cotizaciones sociales.



"Este pronunciamiento judicial pone en entredicho la gestión del equipo de gobierno, exceptuando al concejal de Plataforma Ciudadana por Arucas", ya que "demuestra que se fijaron las dedicaciones exclusivas y los sueltos sin importarles que no se ajustara a la legalidad", ha manifestado Santana.



El concejal de Cs sostiene que "estas irregularidades constantes lo único que han provocado es que se juegue con el dinero de los aruquenses" y recuerda que "no es el primer varapalo judicial que sufre el equipo de gobierno y del que han sido advertidos por Ciudadanos?.



"Ha sucedido lo mismo con la relación de puestos de trabajo aprobada por los miembros del grupo de gobierno y que ha sido declarada nula por la Justicia", así como con "los importes reconocidos a los miembros de la Policía Local y que estos finalmente han tenido que devolver", ha apuntado Santana.