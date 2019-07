Noemí Santana, tras el discurso de Torres: "No hay que tener miedo al cambio, hay que vivirlo con naturalidad

La portavoz de Sí Podemos Canarias en el Parlamento regional, Noemí Santana, ha señalado este jueves tras el discurso de investidura del candidato a la Presidencia autonómica, Ángel Víctor Torres, que no hay que tener miedo al cambio y que hay que vivirlo con naturalidad.



En declaraciones a los medios, Santana ha expresado que tras 26 años con el mismo partido en el gobierno ahora se abre un nuevo ciclo en el que esperan estar “a la altura de las expectativas de la gente”.



Santana ha valorado el discurso de Torres y ha dicho que ha estado “cargado de alma y sentimiento” en el que no solo se ha hablado de cifras “sino desde el corazón y eso se nota”.



“Nos ha gustado esa referencia a las personas que lucharon para traer la democracia a este país y esta tierra. Cogemos el testigo de todos aquellos que construyeron una tierra más justa, igualitaria y solidaria que es lo que también pretendemos hacer en la conformación del nuevo gobierno”, ha resumido Noemí Santana.



Ha agregado que con la intervención de Torres se ha esbozado la hoja de ruta y trabajo del futuro gobierno, que a su juicio se centrará en los retos de acabar con la pobreza, el paro, la desigualdad, así como construir una sociedad más igualitaria, feminista y sostenible para hacer frente a la “imparable” crisis climática.



En cuanto a la situación nacional en la que PSOE y Podemos no logran sellar un acuerdo de gobernabilidad, Santana ha expuesto que deben seguir el ejemplo canario ya que en el archipiélago han sabido entender la pluralidad que supone contar con siete partidos en la Cámara y cuatro agrupaciones políticas en el Gobierno.



“Se ha hecho desde el consenso, el dialogo, la reflexión porque nos unen más cosas de las que nos separan. Esperemos que tomen ejemplo a nivel nacional y que no se repitan elecciones”, ha dicho la portavoz de Sí Podemos.



Con respecto a la decisión de su partido de quedarse fuera del Cabildo de Tenerife, Santana ha declarado que esa decisión se tomó en función de una consulta ciudadana y que han cumplido con lo dicho en campaña y que era que “uno de los grandes males que le había tocado sufrir a esta tierra era CC y que hacía falta abrir ventanas y oxigenar”.