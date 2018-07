Nueva Canarias denuncia el "el clientelismo, la propaganda y el localismo" del Gobierno de Clavijo

El presidente de Nueva Canarias, Román Rodríguez, ha denunciado este lunes la mala gestión del Gobierno de Canarias en las áreas que dependen de la comunidad autónoma, en contraste con la buena situación de los intereses de las Islas en la relación con el Estado y la recuperación económica.



Actualmente, hay un panorama "muy favorable" para los intereses de Canarias que ha permitido conseguir un total de 1.800 millones de euros en los Presupuestos Generales del Estado de 2017 y 2018 para las islas, ha afirmado.



Asimismo, la recuperación económica en los países emisores de turistas permite augurar una buena marcha del turismo, a pesar de que circunstancialmente se haya visto afectado por la recuperación de varios destinos turísticos, ha asegurado Rodríguez durante una rueda de prensa en la que ha hecho balance del curso político que acaba de terminar y ha analizado las perspectivas para el resto del año.



Esta situación favorable contrasta con la gestión que desarrolla el Gobierno de Canarias, anclado en "el clientelismo, la propaganda y el localismo", según Rodríguez.



A su juicio, el Gobierno incurre en "la cantonalización" del Archipiélago al desplazar competencias a las administraciones locales que debería asumir la comunidad autónoma, como ha sucedido con la Ley del Suelo, el FDCAN o el alquiler vacacional, "un asunto complejo" sobre el que debería legislar en lugar de trasladarlo a las administraciones locales.



Además, Canarias se encuentra "a la cola" en muchas aéreas, como la sanidad, que está "por debajo de las demandas y las necesidades" y los ciudadanos esperan "más del doble del tiempo medio que en otras comunidades autónomas".



Asimismo, la educación "no acaba de arrancar ni de adaptarse al mercado laboral", según Rodríguez.



Igualmente, el Archipiélago sufre "las peores políticas sociales", con una tasa de pobreza del 44,6% de la población.



Otro de los problemas que sufre Canarias es la falta de vivienda, "un problema social gravísimo", ya que no se construye vivienda social desde hace tiempo, ha asegurado la vicepresidenta de NC, Carmen Hernández.



En su opinión, las Islas necesitan "una estrategia que vaya más allá del corto plazo, con un proyecto verdadero", para que dejen de liderar los puestos en la cola en asuntos fundamentales.



Rodríguez considera que se ha llegado a "una etapa de fin de ciclo", pues "la propuesta de Coalición Canaria está devaluada y ya no engaña a nadie", aunque ese partido "se agarra a lo que sea para subsistir".



Por ello, Nueva Canarias se centrará en una nueva etapa de futuro, sin desatender su trabajo en aquellas instituciones en las que está presente, con el fin de que en las próximas elecciones locales y autonómicas pueda haber un cambio de gobierno, ha dicho el presidente de los nacionalistas.



Además, en los próximos meses, habrá cambios importantes para Canarias, ya que, por ejemplo, se aprobará un nuevo Estatuto de Autonomía para las Islas, con una modificación del sistema electoral, que permitirá que los ciudadanos "estén bien representados", según Rodríguez.



El presidente de NC ha destacado el acuerdo de la mayoría de los partidos políticos para modificarlo, lo que ha motivado que "Coalición Canaria se haya quedado sola", lo que permitirá previsiblemente que el nuevo sistema se aplique en las próximas elecciones locales y autonómicas".