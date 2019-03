Nueva Canarias busca un "mirlo blanco" no grancanario que le represente en lista regional

Nueva Canarias (NC) busca "un mirlo blanco" que no proceda de Gran Canaria para que le represente en la lista autonómica en los comicios del próximo 26 de mayo, según ha dicho este sábado el responsable del partido y candidato a la Presidencia del Gobierno canario, Román Rodríguez.



En el caso de no encontrar a un hombre o una mujer que no proceda de las islas donde la formación nacionalista tiene garantizada su presencia institucional tras esas elecciones, Rodríguez ha mostrado su disposición a formar parte de esa nueva lista electoral autonómica.

El presidente de NC ha hecho estas consideraciones en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo Político Nacional de la formación, que ha ratificado las principales candidaturas para las próximas citas electorales del 28A y el 26M. El Consejo Político Nacional de NC ha ratificado más de 2.000 candidaturas, a las que la formación política prevé sumar otras 4.000.



Entre las que han recibido el visto bueno este sábado, Román Rodríguez ha destacado las alianzas insulares con AMF, Somos y el PSOE que NC ha sellado o prevé suscribir en los diferentes ámbitos institucionales en las islas de Fuerteventura, Somos y La Gomera.



En Gran Canaria, el máximo órgano entre congresos del partido nacionalista ha ratificado la candidatura de Antonio Morales a la Presidencia del Cabildo de Gran Canaria, la de Alejandro Jorge al de Fuerteventura, la de Miguel Ángel Pulido al de La Palmas, además de las de Pedro Quevedo, Carmen y Óscar Hernández, Dunia González y Teodoro Sosa, entre otros, a las alcaldías de Las Palmas de Gran Canaria, Telde, Agüimes, Santa Lucía y Gáldar.



La formación ha aprobado un presupuesto de 1,3 millones de euros para afrontar las dos citas electorales, que pretende cubrir con fondos propios y préstamos bancarios, aunque si esto último no fuera posible recurriría a los microcréditos.