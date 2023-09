CC y PSOE se enzarzan por los desvíos presupuestarios en Sanidad

Coalición Canaria y el PSOE se han vuelto a enzarzar por los desvíos presupuestarios en Sanidad. El presidente del Gobierno regional, Fernando Clavijo, ha acusado este lunes a los socialistas de dejar un agujero de 550 millones de euros en esta Consejería. En su réplica, su antecesor en el cargo y ahora líder de la oposición, Ángel Víctor Torres, ha recordado que esos desajustes se producen “todos los años” en Sanidad y que en 2019, cuando asumió la Presidencia del Ejecutivo regional, los nacionalistas dejaron uno de 489 millones.

“Nos hemos encontrado con que tenemos un agujero en Sanidad de 550 millones de euros. Teniendo los peores datos de tiempo y lista de espera, nos obliga a reflexionar y meternos de lleno (…) Parece que el mérito del Gobierno anterior era gastar más dinero cuando no tenía cortapisas porque la Unión Europea había suspendido todas las reglas fiscales por la pandemia”, ha afirmado Clavijo en una entrevista en la Cadena Ser. El presidente canario ha acusado al Ejecutivo saliente de “gastar por gastar” y de obtener “peores resultados” que en 2019 (el último de su anterior mandato) con mil millones más de presupuesto.

También la consejera de Hacienda, Matilde Asián (PP), se ha referido a la “insuficiencia de crédito” detectada en algunas partidas de Sanidad por el aumento de gasto en el capítulo de personal y en el de farmacia. “El crédito de 2023 va a ser insuficiente, hemos hecho una proyección de la insuficiencia y tendremos que cubrirla”, ha dicho la consejera, sin precisar cómo afectará al compromiso del Gobierno de reducir el IGIC.

Ángel Víctor Torres ha replicado a Clavijo que esas declaraciones son “inapropiadas e inexactas” y le ha reprochado que usara el verbo encontrar de manera deliberada “para confundir, porque realmente se trata de ajustes o desviaciones presupuestarias ordinarias”. El socialista ha señalado que ha habido años en los que estos ajustes “han sido mayores a los 550 que critica CC”.

Para Torres, con esas afirmaciones Clavijo busca “excusas económicas” para no cumplir su compromiso de rebajar el IGIC del 7 al 5% o para “llevar a cabo recortes en los salarios básicos, que es la fórmula típica de la derecha”.

El socialista ha señalado que los desvíos en 2019, el último año del anterior mandato de Clavijo, ascendieron a 487 millones de euros y ha recordado que se produjo “un hecho especialmente grave: : los acuerdos con el personal de Educación y Sanidad que tomó el gobierno saliente de CC antes de las elecciones y sin base presupuestaria, para los que el Pacto de la Flores tuvo que buscar recursos”.

Torres reprocha al presidente regional que “parece haber olvidado que en la legislatura anterior padecimos una pandemia, que obligó a las administraciones a hacer importantes esfuerzos presupuestarios, que todas las comunidades aumentaron los tiempos de espera en sus servicios sanitarios como causa directa de la COVID y que Canarias, gracias a los esfuerzos económicos, del personal y de la población, logró ser el territorio con los datos de letalidad menos altos”.

No es la primera vez que CC y el PSOE se enfrentan por un desvío presupuestario en Sanidad. En agosto de 2016, siendo consejero de Sanidad el socialista Jesús Morera, el presidente Clavijo se reunió con los gerentes de los hospitales públicos de las Islas para pedirles que recortaran 50 millones de euros “sin importar dónde”. La crisis abierta en el seno del Ejecutivo regional acabó en ruptura meses después, con la salida de los consejeros socialistas y un gobierno de CC en minoría que nombró consejero de Sanidad al entonces vicepresidente de la patronal de la sanidad privada, el matemático José Manuel Baltar.

