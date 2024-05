Tècnics de radiodiagnòstic dels hospitals de Sagunt, Xàtiva i La Fe deixen de fer torns extres per la retallada pressupostària

Els tècnics en diagnòstic per imatge dels hospitals valencians renuncien a fer torns extraordinaris fora de les seues jornades laborals per a alleugerir les llistes d’espera de proves com ara ressonàncies magnètiques, TAC o ecografies. És el que es denomina autoconcert pel qual es fan aquests exàmens principalment a les vesprades, cosa que, al seu torn, contribueix també a alleugerir la llista d’espera quirúrgica, ja que aquests diagnòstics en molts casos són imprescindibles per a passar pel quiròfan. Òbviament, queden fora d’aquesta situació les proves que tinguen caràcter d’urgència, que es fan en qualsevol cas.

El motiu d’aquesta situació, segons han informat a elDiario.es fonts sindicals, és la retallada en la retribució d’aquestes hores extraordinàries entre un 30% i un 40% aplicada des del mes de febrer passat per la Conselleria de Sanitat.

Les mateixes fonts han confirmat que en els hospitals de Sagunt, Xàtiva i La Fe pràcticament han deixat de fer-se les proves diagnòstiques a les vesprades. En el cas de La Fe, hospital de referència de la Comunitat Valenciana, fonts de la secció sindical d’UGT han explicat que abans es programaven al voltant d’uns 18 pacients per cada torn de vesprada per a fer proves diagnòstiques de manera extraordinària: “Amb l’acord que s’aplicava anteriorment, els tècnics d’imatge, per cadascun d’aquests 18 TAC cobraven 9,60 euros bruts, que ascendien a un total de 172,8 euros bruts. Ara, amb el nou acord, aquesta retribució es paga independentment dels pacients que es programen amb una tarifa plana de 101 euros en brut”.

Des d’UGT han insistit que, “com que aquest programa té caràcter voluntari, la Conselleria de Sanitat ha decidit desincentivar la participació del personal sanitari reduint dràsticament la seua retribució, com si no li interessara en absolut que el personal sanitari participe en aquestes reduccions de llista d’espera que tan bé han funcionat fins ara; hem passat de programar autoconcerts d’imatge de dilluns a dijous a les vesprades cada setmana a no fer-se’n cap”.

Al mateix temps, el sindicat CCOO ha informat que en l’hospital de Sagunt “no es fan ni ecografies, ni ressonàncies a la vesprada”, ja que “el personal no vol fer-ne a causa de la baixada en la remuneració pels canvis de les condicions en els programes d’autoconcerts”. A més ha afegit que “tenen dues ressonàncies, una de les quals està apagada tot el dia, perquè no té personal per fer-ho i, tanmateix, continuen derivant-se ressonàncies i ecografies a Ascires”. Quant al TAC, “sí que se’n fan, però menys; aquest departament de salut té un dèficit de radiòlegs, els en falten quatre”.

L’organització ha denunciat que “també en l’hospital de Xàtiva s’han deixat de fer els autoconcerts, ja que la Conselleria de Sanitat ha imposat un nou sistema de mòduls de reforç per a reduir la demora assistencial que comporta una disminució del pressupost de dos milions d’euros i una reducció del temps d’assistència a la ciutadania; els i les professionals no fan costat a aquesta nova regulació, cosa que afavoreix encara més la fuga al sector privat i a altres territoris i incrementa les llistes d’espera”. En altres hospitals com el Peset, l’Arnau o Sant Joan també hi ha professionals que renuncien a fer proves en jornades extraordinàries pel mateix motiu.

Sobre aquest tema, la secretària general de la Federació de Sanitat i Sectors Sociosanitaris de CCOO-PV, Rosa Atiénzar, ha comentat que “el nou programa d’autoconcert estableix una duració màxima de quatre hores, rebaixa la retribució, endureix les condicions per a aprovar l’autoconcert i no té en compte la complexitat de les diferents proves diagnòstiques”.

A més, ha assegurat que, “a conseqüència d’això, en cas d’autoritzar-se, el nombre de proves que es poden fer per sessió és més baix que amb el pla anterior, amb el qual en cas de necessitat es podien autoritzar mòduls de fins a set hores; això contribueix a l’increment de les llistes d’espera; un altre factor que les augmenta és que, en minorar les retribucions, hi ha menys personal disposat a fer aquesta activitat”.

Segons Atiénzar, “algunes situacions, com la de Sagunt, criden l’atenció, on en compte de reforçar el sistema públic de salut, només funciona una de les dues ressonàncies i només en horari de matins, mentre continuen derivant a la sanitat privada; des de CCOO considerem que la Conselleria de Sanitat hauria de destinar els recursos necessaris per a reforçar el sistema públic valencià de manera estructural per a atendre les demandes assistencials de la població”.

Aquesta redacció s’ha posat en contacte amb la Conselleria de Sanitat per a saber la seua versió de la situació i no ha obtingut resposta.

A aquest problema s’uneix el que ja havia avançat aquest diari, en el sentit que el Govern valencià acumula dos mesos de retard en el pagament als sanitaris que participen en les operacions quirúrgiques que es fan a les vesprades per a reduir les llistes d’espera.