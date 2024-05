Clivelles en el Consell del PP i Vox: els socis de govern es tomben dues propostes en les Corts Valencianes

L’aliança entre el PP i Vox no sembla passar pel seu millor moment en el parlament valencià. Malgrat la bateria d’iniciatives legislatives presentada de manera conjunta, dijous les clivelles s’han evidenciat en dues votacions en la Comissió de Justícia. Els socis parlamentaris s’han tombat mútuament sengles propostes, que, en tindre el rebuig de l’esquerra, han decaigut, malgrat ser, a priori, qüestions en què no han marcat distàncies públicament.

La ultradreta ha fet caure una iniciativa del PP contra la llei d’amnistia i “per la igualtat de tots els espanyols”, mentre que els populars, minuts després, han rebutjat una proposta de Vox sobre la “immigració il·legal”. Només un dia abans, el president del PP, Alberto Núñez Feijóo, demanava el vot a Catalunya contra la “immigració il·legal” i els que “ocupen” els habitatges, vinculant-la amb la criminalitat, de la mateixa manera que fa la ultradreta.

En l’explicació de vot, Vox ha apuntat que la seua abstenció a la proposta del PP es fa “per coherència”, per no estar d’acord amb un dels seus punts, referent al finançament autonòmic. El punt rebutjat diu que les Corts Valencianes insten el Consell a “proposar un model de finançament autonòmic que garantisca els principis d’igualtat i solidaritat i que siga fruit de l’acord entre tots” i a “garantir un marc de finançament d’ajuntaments, diputacions i capítols basat en la suficiència, la solidaritat i l’equitat”. La proposta carrega en el seu preàmbul contra la llei d’amnistia i les negociacions per a frenar el procés independentista a Catalunya i plantejava: “Les Corts Valencianes rebutgen qualsevol projecte que tracte de trencar la igualtat o de reconéixer privilegis a ciutadans o territoris en qualsevol part d’Espanya i que atempte contra el que es disposa en la Constitució espanyola”.

En segon lloc, la proposta de la formació d’ultradreta, que ha rebut el vot en contra de tots els grups, vincula la immigració a la violència i a l’augment de la delinqüència. La proposta parla de “tramitar de manera preferent i urgent l’expulsió immediata de tots els immigrants que accedisquen il·legalment al nostre país”, retirar subvencions a ONG o “regular l’internament en centres d’estrangers, i les pròrrogues corresponents, per a tots els estrangers que tinguen pendent l’execució d’una ordre d’expulsió i retorn”. El diputat David Muñoz (Vox) ha demanat “prendre mesures” contra “immigrants que cometen delictes en cadena”, un sistema de “seguiment d’estrangers que resideixen al nostre país”, després d’esmentar diverses agressions sexuals “comeses per magrebins”, “batusses” i “ocupacions”.

La representant del PP, Lucía Peral, que ha rebutjat la mesura de Vox, ha tractat de manejar les contradiccions discursives. Peral ha inclòs en la “crisi migratòria” l’“arribada de més de 5.000 migrants” al gener i les morts en les rutes d’arribada: “No podem criminalitzar tots els migrants que volen tindre una vida més digna. A Espanya tenim un problema i no podem negar-lo (...) el Govern no és capaç de controlar els fluxos migratoris irregulars. Veiem imprescindible una política garant dels drets humans i d’acord amb el context actual d’arribada massiva”, va dir. Després, va tractar de situar-se en el punt mitjà: “No podem consentir el ‘papers per a tots’ de l’esquerra, però tampoc arribar a una criminalització pel simple fet de ser estranger”. Va acabar instant el Govern a prendre mesures.

La Comissió de Justícia va acabar amb totes les proposicions no de llei, una de presentada per cada partit, rebutjades per no haver obtingut una majoria. Els socialistes creuen que els socis de Govern volen desmarcar-se després del renou generat per les lleis contra la memòria democràtica o l’aval a les tesis dels “homes maltractats per dones” i que el PP busca fer veure que no són el mateix. El portaveu del PSPV en les Corts Valencianes, José Muñoz, assenyalava la “inestabilitat” del Consell, “a pesar que Mazón haja assumit com a pròpies les tesis de l’extrema dreta”. I advertia: “L’extrema dreta és insaciable”.