El conflicto del Sáhara enturbia el pacto progresista en Canarias sin condicionar su continuidad

La carta de Pedro Sánchez a Mohamed VI apoyando la posición de Marruecos sobre el Sáhara Occidental tomó por sorpresa a Canarias cuando solo quedaban unos días para que celebrara su debate sobre el Estado de la Nacionalidad. Sobre el conflicto enquistado en este territorio durante casi cincuenta años existe una sensibilidad especial en esta comunidad autónoma, por vinculaciones históricas y por la importante población saharaui que reside. Hay partidos políticos que lo mencionan en sus programas electorales, como es el caso de dos de los socios de Gobierno del pacto progresista. Nueva Canarias lleva esta causa casi que en su ADN y así lo defendió este miércoles el diputado Luis Campos, que aseguró que defender los derechos del pueblo saharaui fue uno de los motivos que le llevó a la política. Podemos también incorporó en su programa electoral la defensa de un referéndum de autodeterminación. Un asunto que pone en un aprieto al presidente canario, Ángel Víctor Torres, en la tesitura de no traicionar a Sánchez ni a sus socios y que terminó este miércoles emplazando al Gobierno de España a que explique tanto en el Congreso como en Canarias el contenido de esa polémica misiva.

Durante la segunda sesión del debate tocó el turno a los partidos que conforman el Gobierno de Canarias y el conflicto del Sáhara volvió a acaparar gran parte de los minutos de los diputados, que tampoco olvidaron la difícil coyuntura a la que se enfrenta la comunidad autónoma, ni los datos de pobreza o el despegue en materia de empleo pese al desplome del turismo. Tanto NC como Podemos habían puesto este martes antes del turno de la oposición un solo pero en el discurso de Ángel Víctor Torres y fue precisamente el apartado en el que hizo referencia al conflicto del Sáhara. Una mancha que tanto Coalición Canaria (con la diputada Vidina Espino brindandole apoyo) como el PP quisieron aprovechar para lanzar insinuaciones y preguntas sobre una posible ruptura del pacto. Sin embargo, nadie ha hablado (al menos en público) de romperlo, al contrario, los mensajes fueron en el sentido de garantizar la estabilidad y más en momentos de tanta incertidumbre para Canarias.

El propio Campos, el más beligerante con el asunto saharaui, llegó a asegurar que “Nueva Canarias es un socio leal”, aunque advirtió de que más leal es con sus principios. Lo que no va a permitir “bajo ningún concepto” es que el Gobierno de Canarias adopte como propia la postura de Marruecos sobre el Sáhara. Y es por ello que entre las propuestas presentadas para la jornada de este jueves incluye el apoyo a la celebración de un referéndum de autodeterminación, una cuestión que también defiende expresamente en ese texto otro partido nacionalista, pero de la oposición, Coalición Canaria.

La intervención de Campos fue tan “apasionada”, como dijo Torres, que llevó a la portavoz del grupo parlamentario socialista a responderle que “nadie” va a “dar lecciones” sobre derechos humanos a su partido, que considera que “ha hecho mucho más por África o por América Latina” que otros. Además, pidió contextualización a Campos y que espere a las explicaciones de Sánchez en el Congreso. También le afeó que no nombrara a algunas mujeres canarias referentes en su discurso, a lo que el diputado contestó que había mencionado a dos (Andrea Abreu y Sara Socas) y que ojalá fueran muchas más. Recordó también que procede del sureste de Gran Canaria y que allí tanto mujeres como hombres se dedicaban al sector agrícola, pero que al acabar la jornada “ellos iban al bar y ellas a casa”, lamentando que por el hecho de que las mujeres sostienen los cuidados.

Menos combativo con el diputado de Nueva Canarias se mostró Torres, que volvió a defender que la solución debe ser justa y aceptada por las dos partes. Manuel Marrero también centró parte de su discurso en ello. “Las relaciones de buena vecindad no pueden estar sometidas al chantaje y la extorsión de una de las partes”, pues Marruecos “unas veces amenaza con droga, terrorismo o inmigración”. En sus propuestas para este jueves, Sí Podemos lleva un planteamiento en consonancia a la defendido por el PSOE de Canarias: “Instar a las Naciones Unidas a que promueva, sin más dilación, entre las partes, una solución política justa, duradera y aceptable del conflicto del Sahara Occidental, respetando todas las resoluciones aprobadas por sus órganos”.

Casimiro Curbelo (ASG) también se pronunció al respecto, señalando que no está en contra de que España se pueda reflexionar sobre su posición, aunque sí cree que se ha producido una “evidente quiebra” en el diálogo institucional al no informar a las instituciones canarias del cambio de posición. En las propuestas registrada recoge que el Gobierno de España “realice los esfuerzos diplomáticos necesarios para que el pueblo del Sahara Occidental pueda ejercer su derecho a referéndum y decidir sobre su autodeterminación”. Además, subrayo que el pacto va a agotar la Legislatura pese a los “malos augurios” que pronosticaba la oposición en 2019.

El conflicto del Sáhara ha obligado a todos los partidos a posicionarse a lo largo de estos dos días y de un modo u otro han incorporado esta cuestión en las propuestas registradas para que se tengan en cuenta este viernes. El PP, por ejemplo, pide que se inste al Gobierno de España a que explique “el cambio de postura sobre la autonomía del Sáhara y la situación en la que deja esta decisión a la Comunidad Autónoma de Canarias”. Por su parte, el diputado de Ciudadanos Ricardo Fernández de la Puente propone que el Gobierno de España defienda que se culmine el proceso de descolonización del Sahara de acuerdo con lo establecido por Naciones Unidas “dando voz a la ciudadanía saharaui como establece el derecho internacional para las antiguas colonias”.

Elogios a sus consejerías

Los tres socios de Gobierno que se subieron este miércoles a la tribuna defendieron el trabajo de sus consejerías. Manolo Marrero destacó la protección y el escudo social que se ha reforzado en un momento de crisis y todo el trabajo de Derechos Sociales con Noemí Santana la frente; Casimiro Curbelo alabó la labor de Yaiza Castilla en Turismo y Luis Campos defendió la unidad del equipo de Gobierno y de toda la sociedad canaria ante retos como la pandemia, la situación de La Palma o la incertidumbre actual con la guerra de Ucrania. Tan solo con el Sáhara se produjeron reproches, mientras que en el resto de cuestiones coincidieron en que se ha encarado la crisis sin desmantelar el estado de bienestar.

La amenaza de la extrema derecha

La extrema derecha no tiene representación en las instituciones canarias, pero en las dos jornadas del debate se le ha recordado precisamente para afear al PP sus alianzas como la reciente en Castilla y León. Así lo reprochó Manuel Marrero al aprovechar el comienzo de su intervención para responder a Manuel Domínguez, después de que planteara a Torres que si rompe con Podemos no le presentará moción de censura. Durante el debate de este miércoles se volvió a recordar que los 70 diputados y diputadas en la cámara no quieren que se mantengan los vestigios franquistas de la dictadura, como sí quieren otros (haciendo referencia a la extrema derecha).

En el discurso del presidente del primer día también hubo pequeñas menciones a los peligros que conlleva y que haya sido precisamente la extrema derecha la que recurriera la Ley de Igualdad Social y No Discriminación por Razón de Identidad de Género, Expresión de Género y Características Sexuales o sus advertencias de que “la pobreza y las guerras son igual de terribles sea cual sea el color de la piel”.