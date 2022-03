Torres defiende la continuidad del pacto en Canarias frente a los ataques de PP y CC a Podemos

El presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha garantizado este martes que el pacto que compone su Ejecutivo va a terminar la legislatura. “Creo que hace falta estabilidad en las administraciones y no una permanente desestabilización por criterios electorales al que Canarias se acostumbró demasiado tiempo cuando ustedes gobernaron”, afeó al portavoz de Coalición Canaria, José Miguel Barragán en el Debate del Estado de la Nacionalidad de Canarias. Durante la tarde, a Torres le tocó escuchar las muchas críticas y algunas propuestas de la oposición, que vio en la Consejería de Podemos (la de Derechos Sociales) el blanco en el que centrar todos los reproches. El líder del PP, Manuel Domínguez llegó incluso a plantearle al presidente que si rompe su pacto con esta formación no tendría motivos “para temer una moción de censura”. “Le doy mi palabra”, insistió. Un tono en el que no se mostró hacia los otros socios de Gobierno, Casimiro Curbelo (ASG) o Román Rodríguez (Nueva Canarias). Torres llegó a asegurar que no aceptaría lecciones del PP, partido que ha escenificado problemas internos entre sus miembros en las últimas semanas.

“¿Por qué nos asegura usted sin que nadie se lo diga que va a terminar la legislatura? ¿tiene algún problema? ¿le han amenazado? ¿ le han obligado a reafirmarse ante terceros?”, fueron algunas de las cuestiones que lanzó Barragán mientras acusó al pacto de haberse convertido en el “camarote de los hermanos Marx” e hizo insinuaciones sobre la salud de ese pacto al asegurar que entre unos y otros “se critican” en pasillos y reuniones y, cada vez más, “en público”.

Torres, sin embargo, respaldó a la consejera Noemí Santana, tanto en su discurso de por la mañana donde mencionó que los datos en resolución de expedientes de dependencia se han ido agilizando gracias a la contratación de más personal (algo que recordó que no se hizo en la anterior legislatura) y alabó planes como Canarias te cuida o la Renta Canaria de Ciudadanía, una medida que en la legislatura pasada no se defendió. Los ataques de PP y Coalición Canaria, con la diputada Vidina Espino sentada en su bancada, se centraron en el informe de Cáritas que refleja que la pobreza ha aumentado en un 4,4%, también en la dependencia o en la gestión en materia migratoria. El presidente señaló que no cuestiona los datos de pobreza, punto en el que remarcó que existe un problema cronificado. No obstante, sí insistió en que al mismo tiempo los datos de empleo son mejores en este momento y alabó la reforma laboral.

Bajar impuestos como propuesta 'estrella'

La propuesta estrella que se ha repetido por parte de los partidos de la oposición es la misma: bajar impuestos. Lo justifican en el alza del precio del combustible y de la cesta de la compra. Torres sostiene que esta medida no sería efectiva ya que el problema en estos momentos es de falta de combustible y apeló en varias ocasiones al conflicto bélico en Europa y a la incertidumbre. En este punto ya se han pronunciado expertos que como el profesor de Economía Aplicada de la ULPGC Juan Luis Jiménez sostiene que no es una buena idea ya que bajar impuestos a este sector beneficiaría aún más a las empresas productoras y no tanto a la ciudadanía.

El presidente remarcó que la solución a la crisis de la inflación cuenta con una “hoja de ruta” que pasa por la cumbre europea y el Consejo de Ministros. Además, aboga por las ayudas directas a los sectores afectados. Según defendió, Canarias está ahora más preparada para hacer frente a los “reveses” del futuro gracias a que se ha apostado, dijo, por mantener los servicios públicos durante la pandemia.

El polémico giro del PSOE con el Sáhara

Toda la oposición ha formulado duros ataques con la posición de Sánchez sobre el Sáhara Occidental, asumiendo la propuesta de Marruecos, lo que ha conllevado a restablecer relaciones entre países y los vuelos de deportación de personas migrantes. Se trata de un tema en el que en Canarias existe una sensibilidad especial y en el que los socios de Gobierno no tienen dudas en que la solución al conflicto pasa por un referéndum de autodeterminación. Además, este mismo martes tanto Nueva Canarias como Podemos señalaron a los medios de comunicación que comparten todo el discurso de Torres de esta mañana, pero no ese giro del presidente de España con el Sáhara.

Se trata de una cuestión que pone en aprietos a Torres, que aunque ha defendido durante todo el día que la solución al conflicto debe ser “justa y duradera”, además de producirse en el seno de la ONU, sí que celebra que se restablezcan relaciones con Marruecos. Según dijo, por ser un país fronterizo y para evitar que tome decisiones unilaterales. Durante la sesión de la tarde insistió varias veces en que la propuesta sea pactada por las partes. En cuanto al contenido de la carta, insistió en que deberán explicarlo tanto el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, como el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Migración y “populismo”

Durante la tarde, Torres reprochó esa diferencia de la UE al aplicar la directriz de asilo por la que las personas ucranianas han podido solicitar esta condición en 24 horas, que no se aplicó en otras crisis humanitarias. Ni en Afganistán, ni en Siria ni por las personas que huyen de distintos conflictos y situaciones de países de África.

El presidente del PP llegó a pedir un cambio legislativo que permita a los menores migrantes “identificados” volver con sus familias. No obstante, tanto él como Barragán sí que mencionaron a las víctimas mortales que ha dejado la ruta migratoria y la falta de gestión y de previsión con imágenes como las que se vieron Arguineguín. Torres pidió a Domínguez que su partido apoye en el Congreso la proposición de ley que va a remitir el Parlamento de Canarias para que los menores migrantes no acompañados, de los que hay 3.000 en las islas, se repartan entre todas las comunidades autónomas. Y reprochó que líderes del PP como Ayuso solo aceptara a cinco menores.

La gestión en la comunidad de Madrid salió varias veces durante el debate, mientras que Domínguez insistió en que estaban aquí para hablar de Canarias, a la par que puso a esta comunidad como ejemplo a la hora de bajar impuestos.

Cordón a la extrema derecha y consenso

Torres también pidió durante la jornada un cordón democrático a la extrema derecha, partido que actualmente no tiene representación en las instituciones canarias. También lamentó el “populismo” de algunos miembros de la oposición como Vidina Espino, a quien reprochó que siga en el Parlamento después de haber dejado el partido con el que se presentó en la lista, Ciudadanos.

El presidente de Canarias hizo además varios llamamientos a la unidad en estos tiempos difíciles, algo que algunos miembros de la oposición tomaron como una pretensión de que estos partidos tengan una actitud sumisa. Tanto Barragán como Domínguez insistieron en que se tengan en cuenta sus propuestas (en materia fiscal fundamentalmente o en aumentar los conciertos con la Sanidad privada, como defendió el PP) mientras que el portavoz de Ciudadanos, Ricardo Fernández de la Puente, hizo una crítica más constructiva solicitó 2medidas ajustadas a la realidad social de las Islas y, sobre todo, que asuma un espíritu de consenso para ser capaces de llegar a acuerdos“.