Nueva Canarias marca el territorio al PSOE en la cuestión del Sáhara

Nueva Canarias ha centrado gran parte de su discurso durante la segunda sesión del debate sobre el Estado de la Nacionalidad de Canarias de este miércoles en el conflicto del Sáhara. El portavoz de la formación nacionalista, Luis Campos, tachó el cambio de postura de Sánchez de decisión “lamentable y miserable”, después de que el pasado viernes se hiciera pública la carta del presidente del Gobierno en la que defendía la estrategia de Marruecos con el Sáhara Occidental. “Un giro histórico”, recordó, que no se ajusta a las resoluciones de la ONU. Es por ello, que aunque aplaude en general el discurso del presidente del Gobierno regional, Ángel Víctor Torres, recalcó que en la cuestión del Sáhara no van a permitir que la posición de Sánchez sea la del Gobierno de Canarias.

Campos insistió en que si por una cuestión se metió en política fue precisamente por defender los derechos del pueblo saharaui, algo en lo que en su partido defendió que siempre han tenido claro. Por ello, aunque apuntó que Nueva Canarias es un socio legal, es más legal aún “a sus principios” y es por ello por lo que “no aceptará bajo ningún concepto” que el Gobierno de Canarias respalde que el Sahara Occidental sea una autonomía del Reino de Marruecos. “No vamos a ceder ni un milímetro en la defensa de las resoluciones de Naciones Unidas y de la legalidad internacional”.

Una advertencia por la que también llegaron a aplaudir desde la bancada de Coalición Canaria, que desde la sesión de este martes ha lanzado insinuaciones sobre la salud del pacto del Gobierno. José Miguel Barragán llegó a asegurar que los miembros de este pacto compuesto por PSOE, Nueva Canarias, Podemos y ASG se critican en los pasillos y le preguntó a Torres: “¿tiene algún problema? ¿le han amenazado? ¿le han obligado a reafirmarse ante terceros?” Unas cuestiones que formuló después de que Nueva Canarias y Podemos valoraran ante los medios el discurso del presidente censurando precisamente la cuestión del Sáhara.

El portavoz de Nueva Canarias señaló que le gustaría que también los socialistas aplaudieran su discurso en el Parlamento por los derechos del pueblo saharaui ya que, como recordó, el giro actual no es la postura histórica de su partido. El giro actual, lo achacó a la postura del presidente Pedro Sánchez, pero no a la del Gobierno de España, ni de Canarias, ni de todo el pueblo español o canario, que siempre ha sido muy sensible a la causa saharaui.

Campos remarcó que siempre defenderá restablecer las relaciones con cualquier lugar del mundo, pero “no a cualquier precio”, dijo en referencia a las palabras de este martes de Torres, que aseguró que es una “buena noticia” que se normalicen las relaciones con Marruecos, por ser país fronterizo y para evitar que tomen decisiones unilaterales. El portavoz de Nueva Canarias además ha calificado a Mohamed VI de “sátrapa”, como mismo calificó a Putin y cree que Pedro Sánchez se ha puesto del lado del quien conculca los derechos humanos.

El diputado ha recordado durante su discurso a su compañero de filas Carmelo Ramírez, aunque no es el único que destaca en su partido en esta defensa. La consejera del Cabildo Inés Miranda también es una de las abogadas que lucha por la defensa del pueblo saharaui y que hace unos meses fue expulsada de Marruecos. La postura de Nueva Canarias también será defendida este miércoles en el Congreso por el diputado Pedro Quevedo, que ha sido uno de los dirigentes que ha solicitado la comparencia de Sánchez.