Feijóo pide que Sánchez “regenere” a su familia

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido este lunes que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, “regenere” a su familia. Así lo ha dicho en una entrevista en esRadio en la que ha considerado “inaudito” que “un presidente tenga a la Guardia Civil investigando las actividades de su mujer”, Begoña Gómez. Feijóo ha reiterado su amenaza de convocar en la comisión de investigación del Senado a la esposa de Sánchez: “Que no nos obliguen a citar a su mujer”.

Feijóo ha señalado como una cortina de humo el conflicto diplomático abierto entre España y Argentina por las palabras del ministro Óscar Puente sobre el presidente Javier Milei, y la reacción posterior de la Casa Rosa. “Espero que el señor Milei se dé cuenta de que el señor Sánchez vive en la fábrica del fango”, ha sostenido a preguntas del presentador, Federico Jiménez Losantos. “ecesita hablar de esto para que usted me lo pregunte y que no me pregunte, aunque lo ha sugerido, de que a su mujer se le está investigando”, ha añadido.

El líder del PP ha dicho que “la regeneración democrática a la que habla” Sánchez “debería empezarla en su casa regenerando a su familia”. “Que un presidente del gobierno en Europa en este momento tenga a la Guardia Civil investigando las actividades de su mujer es algo inaudito, inaudito”, ha concluido.

Feijóo ha recurrido al ejemplo de Portugal, donde el ex primer ministro Antón Costa dimitió por una investigación judicial que luego resultó ser errónea. “En Portugal se empezó a investigar al jefe de gabinete del primer ministro, y el primer ministro dimitió. Aquí se está investigando a la mujer del presidente del Gobierno por la Guardia Civil, y el presidente del Gobierno se dedica a insultar a Milei para que cambiemos la conversación”, ha apostillado.

Feijóo azuza una “ruptura diplomática”

El líder de la oposición ha defendido así al presidente de Argentina en su enfrentamiento abierto con el Gobierno de España. Y ha azuzado el conflicto con el país sudamericano hasta elevarlo de categoría. “Insinuar que el Presidente de la República Argentina se droga no es un incidente diplomático, es una ruptura de relaciones diplomáticas con Argentina”, ha dicho.

“Sánchez y Puente están perfectamente organizados y viven en el mismo lodazal”, ha asegurado Feijóo, quien ha “aprovechado” los micrófonos “para decirle a la República Argentina, al pueblo argentino, que la mayoría de los españoles estamos en contra de este disparate, de esta falta de respeto y de esta grosería que es impropia de un español que sabe perfectamente que hay algunos países hermanos por historia, por cultura y con una relación perfecta”.

El líder del PP ha sostenido que el motivo del “ataque” a Milei es que ha anunciado su apoyo a Vox en un acto de la campaña de las elecciones europeas. Un viaje que no será de Estado ya que el presidente argentino no visitará la Zarzuela ni la Moncloa.

“Este señor debería de haber dimitido en cualquier democracia occidental”, ha dicho sorbe el ministro de Transportes. “Y como no va a dimitir, debería haber sido cesado de forma inmediata”. Al no haber ocurrido, ha colegido Feijóo, “el responsable del agravio, del insulto y de la grosería no es el señor Puente” que es “el representante del presidente del Gobierno, que es el autor de forma directa o indirecta de este no incidente diplomático”.

Bloqueo del CGPJ

Feijóo también ha hablado del bloqueo del Consejo General del Poder Judicial, del que ha acusado a Pedro Sánchez pese a que es el PP el que ha impedido su renovación durante casi seis años.

“Lo que está ocurriendo en España con la Justicia no ha ocurrido nunca. Y es que siempre se ha modificado, siempre se ha actualizado el Consejo General del Poder Judicial hasta que llegó Sánchez”, ha dicho Feijóo. “¿Por qué La culpa la tiene el Partido Popular, que siempre lo ha hecho?”, se ha preguntado. “¿Qué es lo que ha cambiado en los últimos 40 años? Ha cambiado que Sánchez”, ha añadido. Feijóo ha insistido en que “con el resto de presidentes de Gobierno, el PSOE y el PP, el PP y el PSOE, siempre han ordenado este asunto”.

Pero la realidad es bien distinta. El PP ya bloqueó en el pasado la renovación del CGPJ cuando su resultado en las urnas le impidió controlar el órgano de gobierno de los jueces.

De hecho, el PP ha controlado la Justicia 22 de los últimos 27 años gracias a los bloqueos del Poder Judicial. Porque la derecha siempre ha impedido renovar el CGPJ cuando no podía garantizarse el control o cuando preveía que lo podía obtener a corto plazo. Es una estrategia que estrenó José María Aznar, entre 1995 y 1996. La siguió Mariano Rajoy, entre 2006 y 2008. Y la han exprimido al máximo en la actualidad, primero Pablo Casado y, ahora, Alberto Núñez Feijóo.