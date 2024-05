Los lofts ilegales en oficinas de Hortaleza, anunciados como viviendas: “El urbanismo está en manos de piratas”

“¡Bienvenido a esta increíble promoción en la vibrante zona de Arturo Soria!”. La frase, con unos adjetivos rimbombantes que en el fondo no significan nada, podría pertenecer a cualquiera de los anuncios de venta o alquiler que pueblan Idealista. La publicación llevaba por encabezado “piso en venta en calle de la Toronga, 27”. Sin embargo, el final del comentario del anunciante recogía unos detalles menos habituales: “La promoción la forman 14 maravillosas oficinas loft reformadas completamente y parten desde 220.000 euros”.

El “piso”, como titulaba la entidad (Progresium Homes), es en realidad parte de una planta de oficinas de un bloque del barrio de Canillas, en el distrito de Hortaleza en Madrid. Por ello, la oferta fue borrada en tan solo 24 horas, después de las denuncias de los propios vecinos. Unos días más tarde, un mensaje similar volvió a aparecer en la plataforma y desapareció después de una nueva alerta emitida por los residentes.

Según denuncia la comunidad de residentes desde hace meses, la constructora Dapamali Works S.L. está en proceso de reconvertir irregularmente dichas instalaciones en pequeñas viviendas. “En los anuncios están jugando con la indefinición; el texto parece más orientado a una venta residencial que otra cosa”, denuncian los afectados en un informe trasladado a Somos Madrid.

Después de la queja a Idealista y la posterior eliminación de la publicación, ahora venden el inmueble como “oficinas” en el titular mientras que en el texto siguen hablando de “oficinas loft”. Destacan de él tanto “los acabados de lujo en cocina y baños” como la cercanía al Liceo Francés, a tiendas y a hospitales privados. “O sea, como lugar de atractivo residencial”, opina José, uno de los vecinos más movilizados.

“El urbanismo está en manos de piratas a los que la laxa legislación y la pasividad administrativa les permite forrarse actuando como reyes de la jungla”, afirma en declaraciones a este diario José. “Nosotros somos solo una comunidad, pero los efectos son mayores: se altera el equilibrio urbanístico, en este caso se permite densificar sin ningún control una zona de la ciudad, sin atender a ninguna consideración del Plan de Ordenación Urbana”, añade.

En el post de Idealista, Progresium Homes concreta que los 14 lofts contarían con tamaños que van “desde 40 hasta 92 metros cuadrados”. 220.000 euros es la cantidad mínima que fija para las compras “Nos da mucha alegría poder presentaros una oportunidad de inversión desde 220.00 euros de las que no quedan en zonas tan importantes y prestigiosas de Madrid, pudiendo dar hasta el 8,2% anual, una rentabilidad magnífica”.

“Parece relevante que se dirigen sobre todo a inversores”, denuncia José. “Aquí es donde nos tememos la bomba que pretenden soltarnos para huir luego con el dinero. Hemos podido confirmar que si alguien alquila una vivienda no podrá empadronarse. Tratan de pasar el problema a terceros para que los alquilen o, peor aún, los comercialicen como pisos turísticos, lo habitual hoy. La comunidad de vecinos ya ha aprobado la prohibición de explotar pisos turísticos, de acuerdo con la legislación vigente. Pero nos imaginamos según se vendan, nos encontraremos con alguno ofrecido en Airbnb y no nos quedará otra opción que litigar”.

Hemos podido confirmar que si alguien alquila una vivienda no podrá empadronarse. Tratan de pasar el problema a terceros para que los alquilen o, peor aún, los comercialicen como pisos turísticos, lo habitual hoy

“Arriba hay 24 pisos repartidos en seis plantas donde vivimos 24 familias, y de repente nos quieren montar otros 14 debajo”, denunciaba en marzo en conversación con este periódico otro vecino. Además, las obras afectan a otros dos bloques colindantes y un total de 72 núcleos familiares. Desde su punto de vista, “la estructura no está pensado para eso”. Así lo reconocen los propios usos terciarios estipulados en la licencia del inmueble para esa primera planta, entre los que no se incluye el fin residencial.

“Como ciudadanos no tenemos ninguna opción preventiva, solo nos quedará demandar usos indebidos cuando veamos que hay gente residiendo en la oficina o, peor aún, un flujo constante de visitante a los pisos turísticos”, explica José antes de arremeter contra la no intervención municipal: “La pasividad de la administración es significativa. Te dicen, informalmente, que es evidente que están construyendo pisos, no oficinas. Pero que no pueden pararlos”. Desde el área de Urbanismo del consistorio, de la que depende el control de este tipo de licencias, no responden hasta el momento las preguntas trasladadas por Somos Madrid sobre los lofts de Canillas.

Sí indicaron, el pasado marzo, que ya en junio de 2021 la Junta Municipal del Distrito de Hortaleza emitió “informe técnico desfavorable en relación a la posibilidad de implantar el uso residencial en las plantas baja y primera”. Posteriormente, el 11 de febrero de 2023, el Gobierno municipal declaró ineficaz la declaración responsable presentada por los promotores por “falta de documentación”. La Agencia de Actividades municipal ha respondido a los requerimientos de los residentes que “después de la primera declaración responsable se llevó a cabo inspección y la segunda declaración responsable aún está tramitándose”.

“La estrategia del promotor es más que clara. Se trata de vender y salir corriendo”, sentencia José. “El problema de si pueden vivir o no, de que les pasa a los que operen un piso turístico, se lo deja a los 15 compradores. Por eso utilizan pantallas de todo tipo”. Se refiere a Progresium Homes, la empresa que aparece en el anuncio. “Creemos que se corresponde con la mercantil Progresium Promoinvest S.L., que consideramos una sociedad pantallas, pues se trata de una sociedad unipersonal fundada el 1 de marzo de 2024”.

“La comercializadora es propiedad de una persona joven que solo busca su pequeño pelotazo y tiene un capital de apenas 10 euros”, un detalle este último que Somos Madrid ha podido acreditar documentalmente. “Quizás ese joven no es consciente de que si hay una denuncia por publicidad engañosa, el denunciado es él y no Dapamali Works S.L”, expone. “Sospechamos que el propietario de la promoción, Dapamali Works, intenta poner cortafuegos legales ante posibles demandas por publicidad engañosa e incluso estafa”.

Organización contra la infracción

Los vecinos se pusieron en alerta al percatarse del tipo de trabajos que comenzaron a desarrollarse en la planta en diciembre. “Tenían permiso solo para la reforma del baño y trabajos de carpintería, por lo que se llamó a la policía y se constató que no tenían autorización para hacer lo que estaban haciendo: construir tabiques de segregación de la oficina”, relata P.B., otra vecina afectada que prefiere ser citada solo con sus siglas. El informe de la Agencia de Actividades, al que este medio ha tenido acceso, da cuenta de esta versión. “Llegaron a tirar tabiques que ya estaban construidos para evitar una sanción o el cierre de la obra. Se las saben todas”, añade esta mujer que lleva tres décadas viviendo en el inmueble.

“A los tres días ya tenían una segunda declaración responsable consistente en la segregación de una superficie de 800 metros cuadrados, cuyo uso es solo para oficinas, para convertirla en oficinas. Como es lógico esa división microscópica no tiene sentido. Todo apunta a que están haciendo pisos encubierto y así lo hemos constatado de primera manos al interactuar con la empresa promotora”, continuaba relatando esta propietaria.

La mayoría de la comunidad se ha puesto manos a la obra para protegerse a sí mismos, pero también para que los futuros e hipotéticos inquilinos de los lofts irregulares cuenten con todos los datos: “Se trata de informar a los posibles compradores de que no son espacios residenciales ni pueden operarse viviendas turísticas. Que se compren oficinas, no pisos como parece pretender la comunicación engañosa que hace el promotor”, argumenta José. Concluye con una reflexión muy crítica sobre la promotora inmobiliaria: “Justifican todas estas precauciones y desmanes por un beneficio bruto que estimamos puede acercarse a un millón de euros”.