El Puig reactiva la construcció de 400 cases a la platja malgrat que la Generalitat va demanar impugnar els permisos

Les obres del projecte d’urbanització de 105.000 metres quadrats en primera línia de la platja del Puig avancen, a pesar que el maig de l’any passat, poc abans de les eleccions autonòmiques i municipals, la Direcció General de Política Territorial i Paisatge que dirigia Rosa Pardo, de Compromís, va instar a impugnar l’aprovació del projecte de reparcel·lació del sector residencial La Casota, sectors SP3 i SP4, del municipi del Puig de Santa Maria.

La resolució deia que l’Ajuntament del Puig, governat llavors en solitari pel PSPV, hauria fet una aprovació expressa del programa d’actuació integrat (PAI) incorrent en possibles irregularitats amb l’objectiu d’anticipar-se al termini que establia el Pla d’Acció Territorial de la Infraestructura Verda del Litoral (Pativel) per a donar per caducats els plans urbanístics a què el maig del 2018, quan va entrar en vigor la normativa, se’ls va concedir un termini de cinc anys per a iniciar obres.

L’execució d’aquest PAI implicarà la construcció entre 400 i 450 habitatges, dels quals 200 serien en torres, 200 en adossats i uns 25 unifamiliars. Acció Ecologista-Agró va sol·licitar la paralització de les obres, ja que, segons van denunciar, afecten terrenys que formen part de la Marjal del Puig i que, segons l’article 15 de la Llei 11/94 d’espais naturals protegits de la Comunitat Valenciana, són sòl no urbanitzable d’especial protecció.

Després de les eleccions passades, el PSPV va obtindre cinc regidors i va necessitar el suport de Compromís, amb dos edils, per a mantindre l’executiu municipal, ja que el PP va obtindre sis representants. En virtut de l’acord de Govern, tots dos partits d’esquerres s’alternen l’alcaldia a raó de dos anys cadascun, per la qual cosa en l’actualitat l’alcalde és Vicent Porta, de Compromís.

Preguntats per elDiario.es sobre els motius pels quals s’han activat les obres, tenint en compte la petició d’impugnació que va fer en el seu moment la Conselleria, fonts municipals han explicat que encara el mandat passat, en resposta a aquell requeriment, es va remetre des d’Urbanisme un informe tècnic i jurídic en què s’acreditava que la reparcel·lació i l’inici consegüent de les faenes s’havien aprovat dins del termini marcat pel Pativel, per la qual cosa la Conselleria va concedir els permisos necessaris.

“Paralitzar una actuació així sense la seguretat jurídica corresponent hauria suposat exposar l’Ajuntament a denúncies per part dels promotors i al possible pagament d’indemnitzacions milionàries”, han afirmat les mateixes fonts, per la qual cosa han assegurat que vetlaran “pel compliment escrupolós de la legalitat en tot el desenvolupament del PAI”. En aquest sentit, han reconegut que han rebut queixes dels veïns de l’entorn per l’excés de velocitat dels camions que entren i ixen de la zona, per la qual cosa faran els controls necessaris.

El mes de març passat, des d’Acció Ecologista-Agró van reclamar la paralització de les obres, que va ser rebutjada per la Conselleria de Territori, per la qual cosa l’entitat va advertir de recursos judicials per a aconseguir la protecció de la marjal. A més, segons el visor de l’Institut Cartogràfic de la Generalitat Valenciana, en l’escenari tres de canvi climàtic, els habitatges estarien al límit de la línia que marca l’avanç de la mar, que implicaria que arribaria pràcticament a la nova zona residencial.