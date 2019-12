La consejera de Sanidad cree que la lista de espera es un "problema estructural" del que no están satisfechos

La consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias, Teresa Cruz Oval, ha admitido este lunes que la lista de espera es un "problema estructural" en las islas que "no se resuelve de un día para otro", hasta el punto de que no están "satisfechos" en el Ejecutivo pese al ligero recorte del mes de octubre.

En respuesta a una pregunta del Grupo Popular en comisión parlamentaria, ha apuntado que en octubre, con respecto al mismo mes del año anterior, la lista de espera quirúrgica ha bajado en 377 personas y la de primera consulta, en 10.052 personas.

"Hemos disminuido pero es un dato malo", ha indicado, apuntando que el Gobierno sigue "trabajando" para modificar el decreto 116/2006 y hacer obligatoria la publicación de los datos con carácter mensual y que no dependa de la voluntad política, al tiempo que recordó que el anterior Ejecutivo de CC decidió la publicación los datos de manera semestral.

Cruz Oval ha comentado que "no hay que nada que ocultar" y su Gobierno "no viene a rastras" al Parlamento a explicar la situación de las listas de espera, remarcando que la publicación mensual es buena tanto para los pacientes como para los rectores del Servicio Canario de Salud, "pues pueden tomar medidas y rectificar". "Lo deseable son los datos mensuales, no estamos satisfechos, aunque reflejan una disminución", ha subrayado.

"¿Por qué no da los datos desde ya?"

Miguel Ángel Ponce, diputado del Grupo Popular, ha señalado que según las cifras del Ministerio de Sanidad correspondientes al primer semestre, unos 25.000 canarios "siguen esperando por una cirugía" pese a que se ha ascendido al penúltimo lugar, con una media de cuatro meses, mientras que en el caso de pruebas complementarias y consultas, la lista de espera ha aumentado en casi 24 días.

"¿Por qué no da los datos desde ya y da información transparente?, ¿cree que podemos esperar por un decreto a enero?", se ha preguntado, criticando la política de "titulares" de la nueva consejera.

Además, ha criticado que se tarden seis meses en elaborar el nuevo decreto, por lo que ha demandado al Ejecutivo que 'se ponga las pilas'. "Esos datos son necesarios", ha agregado.