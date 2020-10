Intersindical Canaria pide al Parlamento que reconozca como oficial la bandera de las 7 estrellas

Intersindical Canaria (IC) ha instado al Parlamento de Canarias a que inicie un debate para el reconocimiento oficial de la bandera tricolor con siete estrellas verdes o, en su caso, a abrir un proceso de consulta popular porque, a su juicio, al pueblo "no le faltará el valor para defenderla".

La organización sindical realiza esta petición en un comunicado con motivo de la celebración este viernes del Día de la bandera nacional canaria, una enseña nacida en 1964 y que, añade, ha acompañado las luchas de los movimientos políticos, sociales, sindicales, estudiantiles, de mujeres, fiestas populares y todo acto de reivindicación de la identidad nacionalista de Canarias.

Esta bandera ha sufrido una "persecución" que perdura hasta la actualidad, afirma IC, que alude a la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, que, a instancia de la Abogacía del Estado, declaró ilegal su izado a la entrada del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. La sentencia del alto tribunal estableció que no pueden utilizarse banderas no oficiales en el exterior de los edificios públicos, no solo la de las siete estrellas, lo que de facto anuló un acuerdo del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife alcanzado en 2016, con José Manuel Bermúdez (Coalición Canaria) como alcalde, que pretendía colocar esta enseña como "bandera nacional canaria".

En su opinión, la aprobación del nuevo Estatuto de Autonomía de Canarias en 2018 constituyó una oportunidad para que "quienes durante 30 años han gobernado y administrado nuestra pobreza" tuvieran el gesto de valentía de reconocer que la “tricolor” es la bandera que, en opinión de IC, "representa" a los canarios y es, asegura, "la más reconocida en el conjunto del Archipiélago". Sin embargo, añade, "la cobardía política primó una vez más" en su gobernanza sobre los "deseos" del pueblo.

Intersindical Canaria subraya que no cejará en el empeño de continuar la defensa de esta bandera hasta que un día "ondee en la sede de Naciones Unidas junto al resto de enseñas de las naciones libres del mundo", concluye.