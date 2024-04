Noemí Santana recuerda que Podemos ya propuso la tasa turística y para los socialistas nunca “era el momento”

El Grupo Parlamentario Socialista registró el pasado viernes, 12 de abril, en el Parlamento de Canarias una Proposición No de Ley (PNL) para pedir al Gobierno de Canarias que apruebe un decreto ley con el que se implante una ecotasa que grave las estancias de los turistas en las Islas. Sin embargo, Noemí Santana, ha recordado que Podemos ya había pedido en la anterior legislatura del Gobierno autonómico que se instaurase este impuesto, pero que el PSOE “siempre” decía que “no era el momento” para implantarse y que ahora los socialistas con la presión de la manifestación convocada para el próximo 20 de abril han cambiado su posicionamiento o por lo “menos de cara a la galería”, señala Santana.

Asimismo la diputada del Congreso de los Diputados, Noemí Santana, ha reconocido en una entrevista con Canarias Ahora que recibió con “mucha tristeza” la noticia de que la Comisión de Política Territorial de la Cámara Baja rechazase la Proposición No de Ley (PNL) presentada por Podemos en la que exigía al Gobierno central la paralización de las obras del macroproyecto urbanístico Cuna del Alma.

Se trata de una iniciativa que no pudo seguir adelante porque solo contó con los votos favorables de Sumar y Podemos, mientras que, por su parte, PP y Vox votaron en contra y el PSOE se abstuvo. Por eso Noemí Santana, que también es la coordinadora general de Podemos en Canarias, afea al partido socialista que debido a su abstención la Proposición No de Ley no saliera adelante.

Además, Santana considera que el PSOE “juega a doble banda” en cuanto a la paralización de Cuna del Alma. “Es verdad que hay algunas figuras del PSOE que yo entiendo que sí que quieren que esto se paralice, como puede ser el senador Valbuena, que en su momento fue el consejero que también apostó con nosotras porque esto se paralizara. Y luego hay otras figuras dentro el partido socialista que, evidentemente, apuestan por que Cuna del Alma siga adelante como el señor Fraga”, apunta Noemí Santana.

No obstante, Noemí Santana apunta que con el escrito que su formación política presentó hace unas semanas ante el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico (MITECO) existe otra segunda oportunidad para paralizar el macroproyecto de Cuna del Alma.

Según apunta la diputada, su partido entiende que, por las últimas declaraciones de Manuel Domínguez, el Gobierno de Canarias no va a detener las obras y que existen razones de peso para que el propio Ministerio las paralice. Una paralización que la diputada señala que Podemos había logrado de manera cautelar con su presencia en el Gobierno autonómico en la anterior legislatura, pero que ahora “se ha esfumado”, ya que el Ejecutivo actual ha levantado la suspensión de las obras en uno de los expedientes y ha dejado caducar el expediente sancionador contra Cuna del Alma por destrozar un yacimiento arqueológico.

El expediente sobre patrimonio había sido abierto en la pasada legislatura, con Nona Perera (Podemos), al frente de esta área, y proponía una multa de 600.000 euros a la empresa Segunda Casa Adeje S.L. por una infracción “muy grave” contra el patrimonio durante la construcción del proyecto Cuna del Alma.

Cabe recordar que aún queda por resolver el expediente sobre la viborina triste, la especie protegida hallada en el terreno donde se quiere construir el macroproyecto urbanístico de Cuna del Alma.