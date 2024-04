PP y Vox rechazan todas las enmiendas de la oposición para los Presupuestos de Castilla y León para 2024

Ni una sola de las enmiendas de la oposición (PSOE, UPL-Soria Ya y Grupo Mixto) ha sido apoyada por el PP y Vox, los partidos que sustentan el gobierno autonómico. Ambos partidos han rechazado todas las enmiendas de la oposición para los Presupuestos de Castilla y León para 2024 en la primera sesión plenaria en el parlamento autonómico.

Este lunes los parlamentarios han debatido sobre el Articulado de la Ley y las áreas de Presidencia, Economía y Agricultura de unos Presupuestos que debían haberse aprobado en diciembre de 2023, algo que han criticado varios portavoces de la oposición. Las partidas de estas consejerías han salido adelante con el apoyo de PP y Vox y el rechazo del resto de grupos políticos.

El consejero de Economía y Hacienda y portavoz autonómico, Carlos Fernández Carriedo, ha presentado el Proyecto de Ley de Presupuestos y el de acompañamiento, para los que ha solicitado “humildemente” el apoyo de la cámara.

La portavoz del Grupo Socialista en la comisión de Hacienda, Rosa Rubio, ha recordado que su agrupación ha presentado más de mil enmiendas a estos Presupuestos, que ha calificado de estar “teñidos de fascismo”. “No compartimos el modelo fracasado de comunidad de Mañueco, que nos hace cada día más pequeños”, ha reprobado Rosa Rubio, que ha criticado que la ejecución presupuestaria de inversiones solo supere el 70%.

Los portavoces del Grupo Popular y del Grupo Parlamentario de Vox han defendido el Proyecto de Presupuestos, que dará “una estabilidad política importante”. El procurador de Vox Javier Bernardo Teira ha arrancado su intervención parlamentaria con críticas al PSOE, al que ha acusado de ser “el ariete principal en el desmoronamiento de los muros de la patria” ante “la destrucción de la libertad en España”. Él mismo ha vuelto solo al debate presupuestario “para evitar” que el presidente de las Cortes, Carlos Pollán, le llamara “a la cuestión”, aunque en su segunda intervención ha aludido a la fiesta de Villalar de los Comuneros y ha llamado “demente” al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

La UPL ha reprochado a la Junta de Castilla y León el tono “triunfalista” del articulado de la Ley mientras continúan las desigualdades territoriales. “León tiene la peor tasa de actividad de toda España. Hay una situación real que viven los ciudadanos y que no quieren ver”, ha asegurado Alicia Gallego, que ha reconocido que en la comisión PP y Vox han apoyado algunas mociones relativas a las dos regiones que integran Castilla y León.

Soria Ya también ha criticado que apenas se hayan apoyado sus enmiendas durante la tramitación —y ninguna en sesión plenaria, de momento—. El portavoz de Soria Ya, Ángel Ceña, ha afeado la “opacidad” de la Junta de Castilla y León, “muy lejos de los compromisos de transparencia que anuncia constantemente”.

Modificar leyes “por la puerta de atrás”

El PSOE ha aludido también a la Ley de Medidas Tributarias, Financieras y Administrativas —que acompaña a la ley presupuestaria— que se suele utilizar para modificar leyes “por la puerta de atrás”.

Los letrados de las Cortes han rechazado tres de las trece enmiendas presentadas por PP y Vox, lo que —según la procuradora 'popular' Rosa María Esteban— demuestra que en Castilla y León “funciona” la separación de poderes. “La Mesa de las Cortes no se doblega ante nada”, ha afirmado.

El “bullying” político del PP a Francisco Igea

El Grupo Popular ha continuado con su estrategia de ignorar al procurador Francisco Igea en las comisiones y sesiones plenarias. “¿Les parece normal no contestar a un procurador, mantener esta táctica de acoso por el silencio impulsada no sé muy bien por qué? Les tengo por personas educadas. ¿Qué les da miedo? ¿Les parece normal el acoso, el bullying político?”, ha interpelado Francisco Igea la segunda vez que el Grupo Popular le ha ignorado.

El procurador de Por Ávila ha respaldado a Igea y ha asegurado que el debate sería “mucho más cordial” si el PP contestara a todos los miembros del Grupo Mixto.

Igea ha querido agradecer al procurador de Vox Francisco Javier Carrera Noriega por su “coraje, resistencia, valor y buenas maneras”. “Pertenece a un partido político que espero ver desaparecer en breve, pero muchas gracias por estar hoy aquí, señor Carrera”, ha manifestado Igea, cuyas declaraciones han sido arropadas por los aplausos de los parlamentarios de Vox.

El procurador de Podemos, Pablo Fernández, también ha pedido educación al Grupo Popular, que ha replicado a sus enmiendas concretas con argumentos genéricos sobre las bondades de los Presupuestos. “Creo que he sido educado, y usted no me ha contestado a la enmienda. Si ya es bastante turra estar aquí en una jornada que no va a servir absolutamente de nada, por lo menos, respondan al objeto de la enmienda”, ha pedido.