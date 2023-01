Noemí Santana ve a Podemos como la única garantía para que CC no gobierne y dice al PSOE que no firmará un “cheque en blanco”

La consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Gobierno de Canarias y candidata de Podemos a la presidencia de la comunidad autónoma, Noemí Santana, ve a su partido como la única garantía para que CC no vuelva a gobernar en las islas y ha dicho al PSOE que no firmará un “cheque en blanco” para que continúe el 'pacto de las flores'.

“En la mesa de negociación del 'pacto de las flores' nosotros no vamos a firmar un cheque en blanco. Si el PSOE quiere seguir gobernando con Podemos tendrá que asumir la ecotasa, igual que el resto de fuerzas políticas”, ha dicho este domingo en Lanzarote durante un acto de la ruta 'La fuerza que transforma' que ha contado con la asistencia de la ministra de Igualdad, Irene Montero.

Aquí, observó que si en los gobiernos nacional y autonómico se están haciendo las cosas de manera diferente “es porque hay un factor determinante, que es la existencia de Podemos”.

Santana expuso que las cosas se hacían antes de manera diferente, poniendo como ejemplo la época del PSOE “del artículo 135”, que “priorizaba” el pago de la deuda a gastar en sanidad, educación o en proteger a las personas vulnerables.

Además, la consejera señaló que, “a veces”, los socialistas caen en la tentación de ir de la mano del PP, como en el caso de la negociación del Consejo General del Poder Judicial, algo que, dijo, también se ha visto en Canarias como cuando el PSOE votó con CC en contra de una enmienda de Podemos para tener 10 millones de euros más para luchar contra la pobreza.

“A mí me ha sentado muy mal leer en prensa que al partido socialista casi le da igual pactar con Podemos que con CC. Dicen que pactarán con las fuerzas progresistas sin dan los números y que si no buscarán otros pactos. La única garantía para que no vuelva Coalición al poder se llama Podemos”, concluyó.