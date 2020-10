El presidente del TSJ de Canarias ve peligrar la democracia “a medio y largo plazo” por la reforma del Poder Judicial

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), Antonio Doreste, ve peligrar la democracia en España “a medio y largo plazo” si prospera la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que promueve el Gobierno para salir de la situación de bloqueo en la que se encuentra desde hace dos años el órgano de gobierno de los jueces y juezas. Así lo aseguró este lunes en el programa Buenas Tardes Canarias (BTC) de la televisión pública regional.

Preguntado por las razones que avalarían sus temores, el presidente del TSJC se expresó así: “El poder judicial es el que controla al poder ejecutivo y al legislativo, especialmente al poder ejecutivo, y es necesario que el poder judicial tenga una independencia máxima, porque esa independencia peligra con un consejo elegido con una mayoría tan exigua, por este gobierno o por otro, el que sea. Es preferible que no haya ningún control, pero si lo hay, que sea con un consenso muy amplio dentro de las Cortes, que sea la mayoría de las fuerzas políticas las que nombren a los miembros del consejo, no una minoría tan ajustada”.

Cuando se le requirió a Doreste que se ratificara en su visión de un Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sin contrapesos parlamentarios y solo controlado por jueces y fiscales, insistió: “Sí, eso es lo que hay. Eso es lo que existe en la mayoría de los países, el poder judicial se controla a sí mismo, efectivamente, se confía en la responsabilidad de los miembros del Consejo General del Poder Judicial y de los jueces y magistrados. Sí, así es, y creo yo que estos años de experiencia de la democracia nos avalan en esa responsabilidad, la verdad es que la actuación de jueces y magistrados a lo largo de estos años yo creo que ha sido, no voy a decir que ejemplar porque siempre hay… pero sí ha sido respaldada, o yo por lo menos estoy muy contento con la actuación de los jueces…”

En contra de la inmigración

Estas afirmaciones fueron lanzadas por Antonio Doreste en presencia del también magistrado Arcadio Díaz Tejera, juez de control del CIE de Gran Canaria, que se encontraba en esos momentos en el plató del programa, donde había sido entrevistado para hablar del repunte en la llegada de inmigrantes a las costas de las Islas Canarias. Sin que nadie le preguntara por la cuestión, cuando el programa hizo la conexión a exteriores, donde se encontraba el presidente del TSJC, este esquivó la primera pregunta sobre la reforma del CGPJ para directamente manifestarse en contra de las opiniones vertidas por Díaz Tejera.

El juez de control del CIE de Gran Canaria se había manifestado en su intervención a favor de un ejercicio de pedagogía sobre el fenómeno de la inmigración, cuya gravedad minimizó recordando que desde la primera patera, en 1994, hasta la fecha, solo han llegado a Canarias 110.000 personas. Además, recordó la necesidad que tendrá Europa en los próximos años de trabajadores jóvenes que África puede proporcionar mediante una adecuada política de visados.

Sin que nadie le pidiera su opinión sobre la inmigración, al conectar BTC con el presidente del TSJC, este afirmó tajantemente no compartir ninguna de sus apreciaciones. Pero cuando fue preguntado por los puntos concretos de su discrepancia, Doreste trató de escabullirse. Sin embargo, balbuceó alguna frase que delata su postura al afirmar que discrepaba de “la postura a favor de la emigración” porque “a mí esa pedagogía no me va a convencer en absoluto”.