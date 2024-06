El PSOE de La Aldea pide la dimisión de la presidenta de la residencia municipal de mayores

El Ayuntamiento de La Aldea, en Gran Canaria, tendrá que pagar una indemnización de más de 22.000 euros al exgerente de la Sociedad Aldeana de Servicios y Atención Ciudadana (SASAC) por despedirlo de forma improcedente. Así lo ha afirmado este lunes el PSOE en el municipio grancanario, que ha comentado al respecto que “las previsiones se cumplieron”.

Por ello, el Partido Socialista de la localidad pide ahora la dimisión de la concejala Ingrid Navarro, en su condición de presidenta de la residencia, “por este grave error que costará dinero público a los aldeanos y aldeanas”.

Solo dos meses después del despido, y tras la denuncia del ya exgerente, el Consistorio reconoce que los supuestos motivos disciplinarios que alegaron no eran ciertos, ofreciendo al exgerente un acuerdo para evitar así un juicio, explican los socialistas.

En el acuerdo ofrecido “se reconoce que los motivos disciplinarios nunca existieron, pasando a ser un despido improcedente y pagar una cantidad que asciende a casi 30.000 euros, sumando gastos judiciales, liquidación y finiquito”, detalla el PSOE. Cabe recordar que el despedido entró a sustituir al gerente de la etapa 2011-2015, para quien la Fiscalía reclama 3 años de cárcel y más de 17.000 euros por supuesta apropiación indebida, época en la que la presidenta actual era vicepresidenta. El ya exgerente estuvo en el cargo desde 2015 hasta abril de 2024.

Por este motivo y por la “situación caótica” que se está viviendo en la residencia de mayores del municipio, el PSOE pide al alcalde, Víctor Hernández, del Partido Popular, que “no consienta esta situación, que tiene consecuencias en las personas usuarias y directamente en los aldeanos y aldeana y convoque una junta general para nombrar un nuevo Consejo de Administración en caso de que la presidenta no dimita por voluntad propia”. Y añade que “quedó demostrado que fue un capricho, y los vecinos y vecinas no estamos para aguantar caprichos de nadie”.

Además de eso, el PSOE vuelve a trasladar su preocupación ante la “nefasta gestión” de la residencia que, en estos momentos, y desde hace meses, tiene puestos sin cubrir, plazas vacantes y al personal “agotado”. Hace casi tres meses que no se cuenta con personal de enfermería, un servicio esencial que debe estar cubierto de forma obligatoria tras obtener el grado de medio requerimiento que se le reconoció a la residencia en el mandato anterior. “Hace dos meses que se despidió al gerente, sin que nadie asuma las competencias que este realizaba, y no se están cubriendo las bajas del personal. Desde hace varias semanas hay plazas vacantes debido al fallecimiento de varios usuarios, que no se han cubierto por falta de gestión”, concluye el PSOE.