El Granca Live Fest se clausura con un reconocimiento de los artistas a su importancia dentro del circuito de festivales

La segunda jornada del Granca Live Fest venía marcada por el incontestable éxito de Rosalía en la noche inaugural que logró meterse en el bolsillo a sus incondicionales y también a quienes dudaban de uno de los iconos musicales de este tramo del siglo XXI. Pero lo que se vivió en la jornada del sábado 8 de julio puede considerarse histórico, y me atrevería a afirmar que ha sido quizás uno de los mejores acontecimientos musicales que se hayan celebrando en Las Palmas de Gran Canaria en tiempo.

Este sábado no comenzó bien, primero por la cancelación de la actuación de Kany García, anunciada pocas semanas antes por motivos ajenos a la organización ya que la cantante suspendió su gira mundial. Por si eso fuera poco, la apertura de puertas sufrió un retraso considerable de dos horas por motivos técnicos que se encargó la organización y también la plataforma entradas.com de anunciar por todos los medios posibles para que el público se pudiera organizar. Todo ello dio lugar a un retraso en el comienzo pero que, a la postre, como se pudo comprobar, no afectó en nada al resultado final del festival.

A las cinco de la tarde se dispuso la apertura de puertas mientras el primero de los artistas, ST. Pedro, iba sonando y además acompañando muy bien esos momentos. Hay que reconocer la profesionalidad de ese artista que se encuentra cantando en un escenario donde la gente aún no está prestando demasiada atención ya que se encuentra más preocupada por otros avatares de la jornada.

El segundo de los artistas no necesita presentación para el público canario, Arístides Moreno, quien demostró con la 101 Brass Band que se encuentra en su mejor momento musical. Su concierto alternó, como en él es de costumbre, canciones divertidas mezcladas con alegatos a favor de los más desfavorecidos o una interesante reflexión sobre la importancia de todo tipo de música y cantantes en festivales de este tipo que se reparten por toda la geografía nacional. Su nuevo disco, “aBRASSongs, canciones que abrazan”, ya se encuentra disponible en el mercado.

El primer gran plato fuerte que atraía el interés de multitud de fans, mayoritariamente chicas jóvenes, fue la cantante argentina Tini, ídolo desde que protagonizó la serie Violetta para Disney Channel y que recientemente, durante un concierto en Barcelona, contó que había sufrido problemas de ansiedad y salud mental que casi le hacen suspender la actuaciñon. Tini animó a que todas aquellas personas que se encuentren en esa situación pidan ayuda. Y a esta artista tengo que reconocerle un extraordinario talento sobre el escenario de tal forma que no llegó únicamente a sus fans, muchas de ellas peinadas con esas largas trenzas que la imitan, sino a todos aquellos entre los que me encuentro, que disfrutaron y bailaron a su son.

El siguiente grupo, Morat, constituyó la gran eclosión de rock latino que el Granca Live Fest tenía este año guardada en el bolsillo. Su explosivo directo sin fuegos artificiales hizo que su actuación fuera cantada, jaleada y saltada a partes iguales por el público que ya llenaba el Estadio de Gran Canaria tanto en las gradas como en el césped. “Es raro que estemos más de dos días en un mismo lugar cuando estamos de gira, pero en Gran Canaria llevamos tres días disfrutando de su gente, sus playas y de su gastronomía, ay, esas papitas arrugadas, y sólo queremos darles las gracias por todo, nos hemos sentido unos más de ustedes, los llevaremos en el corazón” reconoció su voz principal, Juan Pablo Isaza, durante el concierto.

Este joven cuarteto colombiano tiene entre sus miembros a un bajista que jamás podrán olvidar cuando lo vean actuar, Simón Vargas, por su poderío. Nunca he visto nada igual sobre un escenario, los ojos se te escapan hacia él a pesar de no llevar nunca la voz cantante, un auténtico genio tocado por la varita de los dioses.

Como si fuera un guiño del destino, la organización dio a conocer tras este concierto el nombre de los dos primeros artistas confirmados para el Granca Live Fest 2024, ambos desde México como son Nodal y sobre todo, Maná, la legendaria banda de rock mexicana que vuelve de gira por Europa. Aún retumba en mis oídos la ovación del estadio cuando se dio a conocer su nombre y fecha de actuación, sábado 6 de julio del 2024.

Ahora me tocaría hablar de Manuel Carrasco, pero permítanme que lo guarde para el final. Ya en pleno 9 de julio porque las manecillas del reloj habían pasado de las 12 de la noche, fue Maluma quien se encargó de poner patas arribas el recinto grancanario. Da igual si eres fan de su música o no, da igual si te gusta su estilo o no, si llegas a un concierto suyo ten claro algo: no vas a parar de bailar y de cantar a su son, porque juega con el público como él quiere. Su comienzo me dejó titubeante porque me recordó al Marc Anthony que defraudó tanto en la edición anterior porque vino más que a cantar, a que el público fuera el que cantara sus canciones. Pero todo cambió en únicamente dos temas, la repetición de su hit Hawaii y en el despliegue de temas reconocidos por toda una audiencia entregada a la que dejó con los ojos vidriosos al final del concierto: “Este final de gira en Europa no es que haya sido uno de los mejores conciertos que he dado, es que ha sido el mejor. Los quiero de corazón, me hacen sentir en casa como solo la gente canaria es capaz de hacer”.

Ya pasadas las 2 de la madrugada fue Lola Índigo la encargada de poner el broche de oro a una noche que pasará a la historia de los conciertos celebrados en la isla de Gran Canaria y me atrevería a decir que de toda Canarias. La joven cantante nacida en Madrid pero que se siente granadina por los cuatro costados, no defraudó en absoluto a los miles de seguidores que estoicamente seguían allí al pie del cañón.

La espontaneidad que transmite en sus cuentas de Tik-Tok e Instagram y la complicidad con su cuerpo de baile, amigos de toda la vida en su mayoría, dan lugar a un repertorio corto pero intenso en cuanto a explosividad, coreografías y una perfecta afinación, cosa que destaco sobremanera porque, salvando las distancias y que se me entienda bien, esta chica en el escenario podría ser comparada con Beyoncé en cuanto a su extraordinaria capacidad de cantar y bailar a la vez, sumándole eso su toque de “payasa” en cuanto a los gestos y muecas que constantemente le salen de manera natural.

En su actuación hubo un momento muy especial donde se emocionó hasta las lágrimas cuando se detuvo a hablar con su público recordándoles sus comienzos: “No fueron nada fáciles en programas de televisión donde se me menospreció e insultó de tal manera que únicamente fue el colectivo LGTBI el que me tendió la mano y me dio trabajo cuando nadie quería contar conmigo. Eso fue como una repetición de la mierda de adolescencia que tuve, sufriendo bullying, y de la que salí gracias a mis amigos gays de la época, que me tendieron la mano cuando mi autoestima no era tan fuerte como la que tengo hoy”. Todo ello para remarcar y dejar claro que “ahora que se avecinan unos momentos tan difíciles para el colectivo, quiero dejar claro que no les dejaré de lado y que siempre estaré ahí defendiendo y reivindicando sus derechos”.

Más que Lola Índigo, estaba claro que quien hablaba con el corazón abierto era Miriam Doblas, la chica de 31 años que ha triunfado luchando como una jabata contra todos los elementos.

Y ahora retomo el concierto de Manuel Carrasco que, coincidencias del destino con Lola Índigo, también salió de la factoría OT, y al igual que ella, ni sus profesores ni el jurado de la época mostraron precisamente mucho cariño hacia él, cosa que con los años ha logrado callar a base de trabajo y talento, mucho talento. La noche transcurrió como se esperaba de un cantante como él, mezclando temas conocidos por el gran público con otros más íntimos y que solo los más fans del cantante tarareaban pero que todo el estadio disfrutaba con el sentimiento que únicamente es capaz de transmitir la buena música.

Pero la gran sorpresa de la noche surgió en el momento en el que el cantante pidió un atril y su guitarra para arrancarse en solitario a cantarle a la isla de Gran Canaria. Lo que sucedió cuando el artista viajó por la isla entera, de norte a sur, de pueblo en pueblo y con guiños a nuestras montañas sagradas, las arenas de nuestras playas, los rincones de nuestra niñez y muchas cosas más. Todo ello con dos momentos únicos e irrepetibles que arrancaron ovaciones y olés del respetable mientras las lágrimas caían por las mejillas de más de uno, (el que les escribe, por ejemplo), el primero fue con su sentido homenaje a nuestro Manolo Vieira, “que Dios lo tenga en su gloria”, y el segundo fue con el sentido guiño a la Unión Deportiva Las Palmas, su historia en el Insular y su vuelta a Primera División. Si lo quieren escuchar todo, en el video que acompaña este artículo lo tienen entero de principio a fin.

Para cerrar el artículo voy a usar unas palabras que Lola Índigo pronunció en el escenario, completamente sola porque su equipo ya se había ido, y que transmiten en lo que creo que se ha convertido el Granca Live Fest: “Canarios, llevo todo el año viajando por festivales de España y el resto del mundo para actuar, y créanme cuando les digo que lo que el Granca Live Fest hace por esta isla no tiene precio. Yo ayer vi cantar a Rosalía o Sebastián Yatra y lo que ha sucedido hoy con todos los que nos hemos subido aquí y con ustedes, que siendo ya las 4 de la mañana, aún estén aquí, hace que crea que este es el mejor festival musical de España y uno de los mejores del mundo, disfrútenlo y ojalá nos podamos ver de nuevo el año que viene”.

Todo ello mientras se quemaban los fuegos artificiales que anunciaban el final de la segunda edición del Granca Live Fest y mientras la organización ya trabaja en mejorar todo aquello que aún tenga camino por delante, como de hecho sucedió con los puestos de comida, haciéndose eco de las quejas recibidas en la primera jornada, cambiando las formas de trabajo para la segunda, lo que dio lugar a una fluidez mucho mayor en el servicio.

Todo ello sin olvidar el acuerdo con el Cabildo de Gran Canaria y la Unión Deportiva Las Palmas para los próximos cuatro años, que garantizan que el mejor festival de música latina en España seguirá teniendo el nombre de Gran Canaria en su portada, atrayendo a miles de personas desde todo el archipiélago canario, pero también desde multitud de destinos nacionales e internacionales, convirtiéndolo en un auténtico generador económico durante la primera quincena de julio. Y si encima es con la vuelta de Maná a la isla de Gran Canaria, abróchense los cinturones que la cosa promete.

