Tasca La Marillanos, una cocina de 'toma pan y moja'

En un Juernes por Fogones especial por la cercanía del Día de la Madre voy a invitarles a que no esperen a ir en domingo a esos restaurantes que se llenan hasta las tachas de familias ávidas de complacer a la matriarca de la casa. Una opción que seguro les gustará a toda la familia es la Tasca La Marillanos, en esa bifurcación que une las calles Fernando Guanarteme y Los Martínez de Escobar 26 (dirección exacta del local o coloquialmente en La Plaza de los Betancores). Allí se encuentra ese local que une los nombres de las dos madres de sus socios y propietarios, “La Mari” por parte de Arístides, y María de los Llanos por parte de José. En el fondo es una declaración de intenciones que se aprecia en la carta: aquí se come comida casera, de esa hecha para mojar pan.

Aunque esta será la primera vez que escriba de esta casa, ya son varias mis visitas a la misma en compañía de amigos de toda la vida y siento que, como suele suceder con lo que tienes más cerca, es que cuanto más vas a la misma y más la conoces, quizás menos valor informativo le pones y ese es un error que tocaba corregir. Sé que cuento con el problema de que me puede costar un poco más encontrar mesa si a usted, querido lector, le da por acudir, pero lo daré por bienvenido porque es uno de esos sitios que uno recomienda a boca llena.

José y Arístides no son nuevos en el sector, si les digo que fundaron lo que fue un local mítico de Vegueta como era La Champiñonería y que años después llevaron de la mano El Trastero ya se darán cuenta del nivel de cocina y profesionalidad que hay aquí. Aparte de eso, su maestría con las hamburguesas les han hecho hacerse un nombre con su foodtruck Malditas Smash y que ahora ha abierto sus puertas en un pequeño local al abrigo de la zona de “Los Momos” en Las Canteras, pero eso será otra historia.

Aquí se viene a comer bien y aunque una persona sola va a disfrutar mucho, no cabe duda de que comer en compañía es la mejor opción para poder pedir sin temor a que se haga mucho en el plato, ya que las raciones son bastantes generosas. De entrada decirles que si les gusta el vino aquí hay una gran variedad para elegir, pero si les gusta el vermouth, como a mí, es el paraíso tanto por variedad como por calidad y originalidad. De hecho, uno puede acompañar los distintos platos jugando con diferentes tipos de vermouth apropiados a los gustos o incluso a la potencia de la elección que se tenga en mesa.

El buen rato aquí empieza con el pan, de campo, redondo y con matalauva, como marcan los cánones del buen pan de Gran Canaria. Y mi recomendación es que empiecen siempre con su plato de papas fritas con berberechos en homenaje al Bar Perola de Agaete, cosa que llevan con orgullo, les aseguro que no hay mayor placer que ese plato.

Ya si nos ponemos serios, su ensaladilla de batata con huevo frito conjuga bien el dulzor del tubérculo con el resto de ingredientes, pero a mí me gustaría más si la misma no estuviera triturada, sino cortada. Eso es una cuestión de gustos y yo soy demasiado tradicional al respecto del uso de la papa y la batata en la ensaladilla, no escacharla nunca.

Están en pruebas unos buenos torreznos que pronto saldrán a la luz porque creo que van muy bien encaminados, estén atentos. Muy sabrosas sus papas bravas y ojo con los tacos de pescado, siempre local y de roca, cuya elaboración vuelve a llevarnos a esas cocinas de las madres canarias que se están perdiendo porque huyendo de salsas de sojas, salteados o similares, los elaboran como esos churros de pescado que hacían antes, o al menos hacía la mía. Un auténtico plátano.

Muy sabrosas y sabiendo a jamón ibérico, como debe ser y no a bechamel insulsa, son sus croquetas de jamón. Deliciosas las setas salteadas con huevo para romper en mesa y sublime otro de esos platos que están desapareciendo de los restaurantes canarios como es la Carmela, en este caso de langostinos y verduras, ambos perfectamente cocinados para que no estén ni pasadas las verduras ni secos los langostinos.

En el aspecto dulce es donde ustedes se van a sorprender con lo que voy a escribir a continuación. Aquí solamente hay tarta de queso y si mi leen con asiduidad ya conocen lo que opino de este postre, le he cogido manía de tanta repetición a lo largo de todos los restaurantes de toda España. Y debo contarles que, a mi pesar, me atreví a probar no solo una, sino dos, la tradicional y la de lotus. No puedo más que reconocer que ambas pueden y deben ser consideradas unas grandísimas tartas de queso, quizás de las mejores de la isla ahora que nos sentimos huérfanos de la que elaboraba Safe Cruz en CuernoCabra.

Eso sí, desde aquí les pido que no se acomoden y aunque vendan como seña de identidad eso de que “nosotros no tenemos otro postre que tarta de queso”, les lanzo el reto de que se vengan arriba y prueben con un flan casero de huevo, un príncipe Alberto o unas natillas, tres postres que creo enriquecerían mucho la propuesta dulce de la casa.

En resumen, Tasca La Marillanos tiene todo para hacerles disfrutar a lo grande en solitario, pareja o amigos. Están ubicados en uno de esos puntos calientes de la hostelería de Las Palmas de Gran Canaria y abren miércoles y jueves de turno partido: de 12:30 a 16:30 y de 19:30 a 23:30. Para lanzarse a lo grande, los viernes y sábados no cierran cocina ni sala de 12 del mediodía a 12 de la noche. Este reportaje ha sido una pequeña muestra de una carta que contiene mucha más oferta de tapeo y otra más contundente. Para conocerla toda hay que repetir bastante, se lo aseguro.

Su precio medio ronda desde los 25 euros por persona hasta lo que se quieran gastar y se puede reservar por Whatsapp en el teléfono 602.677.007. Su Instagram es @tascalamarillanos pero ahí aún deben mejorar un poquito la información porque si pinchan la web no lleva a la propuesta de carta que tienen y eso es un error subsanable muy fácilmente pero que me reafirma en la necesidad que tiene el sector hostelero grancanario en tomarse en serio la digitalización del sector tanto para informar como para poder reservar. Recuerden que tienen terraza e interior, mesas altas y bajas, de todo y para todos.

