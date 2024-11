Veinte restaurantes en Las Palmas de Gran Canaria donde celebrar estas fiestas en grupo.

Cuando llegan estas fechas navideñas la hostelería se prepara para hacer disfrutar a esos grupos de amigos o compañeros de trabajo que buscan un lugar de encuentro para celebrar. Es por eso que en este Juernes de Por Fogones hemos querido hacer un pequeño recorrido por 20 lugares ideales para ese reto tan maravilloso que es el dar de comer a un grupo grande con ganas de pasarlo bien.

Ítaca57; A partir de 35 euros encontramos menús con o sin bebidas incluidas, donde sus imprescindibles tablas de embutidos siempre están presentes pero también una gran variedad de platos de su carta en formato grupo. Se pueden adaptar cambiando las carnes por platos como el huevo a la flamenca o algún plato vegetariano, siempre atentos a posibles sugerencias y gustos de los comensales.

El Pote. Todo un clásico de la capital que oferta un amplio abanico de menús que oscilan entre los 45 euros y los 60 euros con sus carnes y bacalao siempre presentes en la propuesta.

Hermanos Rogelio; Muchas veces los periodistas gastronómicos no tenemos en cuenta estas casas que están todo el año trabajando el menú como algo que llevan en su ADN. Es por eso que en estas fechas siempre son un acierto seguro con propuestas que van desde los 32 euros hasta los 45 euros para el gusto de todos.

Oh Qué Bueno; En la Plaza del Pilar, Guille y familia siempre están dispuestos a sumar su granito de arena y aunque ellos son especialistas en hamburguesas, arepas y platos ya creados como menú en sí mismos han buscado una humilde y muy económica propuesta que va desde los 25 euros hasta los 39 euros. Este es uno de ellos.

Néstor Gabinete Literario y Casa Fataga; Bajo el sello TAO Catering en ambas casas hay propuestas personalizadas tanto para comer en mesa, como tipo cocktail y compartir un rato todos juntos alrededor de la buena música y ambiente. Las propuestas son muy variadas y en un rango que van desde los 33 euros a los 38 euros.

MAR Gastrotasca; En la zona de la Cicer, con tres ambientes diferenciados como son terraza, interior y reservado, la propuesta de Óscar Dayas y su equipo no solo es sabrosa y contundente sino que también ofertan para vegetarianos o veganos. Sus menú oscilan entre los 35 euros y los 55 euros.

Asador Galileo; Con el gancho infalible de su Cochinillo o Lechazo asado al horno de piedra para grupos, los amantes de la carne tienen aquí uno de sus rincones favoritos. De hecho me consta que un querido grupo de lechones con una amistad de décadas celebrarán allí su encuentro navideño, desde aquí brindo por ellos ya que no podré hacerlo en persona.

Embarcadero; En pleno corazón del Muelle Deportivo, Rafa Bueno hace honor a su apellido y tiene 4 propuestas para grupos tan atractivas en concepto y producto con la brasa y el mar siempre presente, como por precio, desde 40 euros hasta los 55 euros.

El Trastero Gastrobar; En plena Plaza de España (Plaza de la Victoria de toda la vida), podrás disfrutar de tu partido de fútbol de la UDLP o el equipo que quieras, una variedad de cervezas infinitas y desde hace unos cuantos meses, una divertida propuesta gastronómica ideada para compartir y pasarlo bien. Atentos que también tienen opción vegetariana.

La Tasquita D’Iván; todo un clásico ya de la ciudad con sus cachopos como imprescindible y que también encontramos en una de sus propuestas de grupos. A partir de 30 euros y hasta los 40 euros son varias las opciones para escoger.

Puerto Astur; Donde lucen orgullosos el título de Mejor Cachopo 2023 con un relleno de chorizo de Teror, queso ahumado de Guía y aderezado con miel y que también forma parte de algunos de sus menús que oscilan entre los 33 euros y los 52 euros por persona.

El Churrasco; Todo un clásico ya de la ciudad, poco que decir de esos lugares donde el cliente sabe a lo que va y donde Mario y Mariam siempre se desviven por satisfacer al comensal. Aquí ya sabemos que encontramos reservados, mesas interiores, salones y una terraza toda ella dispuesta a satisfacer al grupo pequeño de 4 o al gran grupo de decenas de comensales. Sus carnes ya son toda una seña de identidad de Gran Canaria por méritos propios. Menús adaptados al gusto del comensal entre los 55 euros y los 70 euros.

Allende y Basal; Nawja, Jesús y todo el grupo Allende son una garantía de disfrute para el comensal, en este caso hablaré en primera persona porque la propuesta de Basal para grupos fue con la que me he estrenado estas fiestas con algunos amigos del turno de mañana del Gimnasio del CN Metropole y fue todo un acierto. En Basal las brasas y el mar toman el mando, en Allende no les voy a descubrir la propuesta a día de hoy, es bien reconocida por todos y los precios de sus menú, muy ajustados a partir de los 29 euros.

La Bodega de la Avenida y El Ronqueo; dos casas bajo la mano de Efrén como propietario y Alex al frente de los fogones. En la primera de ella además estrenarán traje nuevo porque tras una remodelación ha quedado como uno de los locales más acogedores y elegantes de la ciudad. Con la excelencia en el producto y su gran bodega sus propuestas van desde los 56 euros la opción 1 de El Ronqueo a los 72 euros el Menú Premium de La Bodega, y viendo lo que trae, yo iría mañana mismo a degustarlo.

Triciclo, Manuela Jimena y Morro Colorao; En Vegueta, concretamente en la calle La Pelota, Kike Espino sigue en paso firme con ese triunvirato que conforman Triciclo, Morro Colorao y Manuela Jimena. Con un rango de precios que van desde los 37 euros hasta los 56 euros el que más, cada uno de ellos tiene sus platos míticos y que tanto gustan al comensal, solo es cuestión de elegir el favorito de su gente.

