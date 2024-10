Neodimio60 y De Contrabando, un encuentro de dos meses que llena de sabor y recuerdos la gastronomía de Gran Canaria

El 2 de diciembre de 2020 en esta misma sección anunciábamos el triste cierre de Neodimio60, un local que en muy poco tiempo logró instalarse en el alma de la gastronomía de Gran Canaria. De Contrabando ha pasado un último año muy malo por temas personales que afectaron a su propietario y alma mater, más centrado en temas familiares que profesionales. Pero la luz siempre alumbra al final de cualquier túnel y en estos días se está demostrando que la expectación levantada por este encuentro no era baladí y sí estaba más que justificada. Y para empezar un Juernes por Fogones con clase, nada mejor que con un Negroni by Nayra.

Acudí el segundo fin de semana tras la apertura y la primera alegría fue encontrarme el local con todas las mesas llenas. “El público nos está recibiendo muy bien. Nos están demostrando que no se han olvidado de nuestra cocina e incluso nos han hecho cambiar algún plato para volver a introducir un clásico como son los gambones-kimchi”, nos confesaba Danny nada más vernos.

Por su parte me ha alegrado encontrar a un Pedro otra vez con el brillo y la ilusión en sus ojos. “Llevo demasiados meses muy malos por un tema personal que requería mi total atención, de ahí que De Contrabando estuviera cerrado los últimos meses y muchos pensaran que sería algo definitivo, a lo que yo siempre tuve claro que no sería así”.

La propuesta PopUp DeContrabando//Neodimio60 es tremendamente inteligente e interesante para el comensal porque huye de un falso y forzado menú degustación para permitir que el comensal elija entre varias propuestas de uno y otro con una más que atractiva carta de vinos

Comienzo el viaje contándoles los bocados que elegí de Neodimio 60. El inicio me reunió con un viejo amigo ya mencionado como fueron los gambones-kimchi donde la perfección de su textura y el contraste de sabores de su salsa lo hacían irresistible, y todos esos matices siguen vivos ahí.

Exactamente igual me sentí con su vieira a la plancha sobre puré de apio y mantequilla noisette de alcaparras que estaba para mojar pan.

Sobresaliente la parte cárnica por un corte en forma de tataki con un vacío de buey de El Capricho traído en exclusiva para la ocasión al que la salsa tosazu y yuzu kosho lo llevaban de viaje por terrenos exóticos que sonaban perfecto para ello.

No podía faltar la casquería en la cocina de Danny y aplaudo a rabiar su valentía y arrojo yendo contracorriente y sacándose de la manga una lengua de ternera a la brasa, salsa hoisin, calabazas y encurtidos que emocionaba en contrastes, sabores y potencia.

Pero si algo destaca por su propio nombre de esta vuelta de Neodimio60 a los fogones ha sido su mítico plato con guisantes, en antaño unos agnolloti rellenos que en esta ocasión ha sido sustituido por unos inolvidables gnocchis. Simplemente deslumbrantes.

De Pedro me decanté por dos platos nuevos, que no había probado y que me demuestran que su estado de ánimo está por todo lo alto y volver a los fogones junto a Danny le imprime un plus de autoconfianza imprescindible para todo cocinero. Está feliz y se transmite en el plato.

Como sorpresa vegetariana en el plato unas albóndigas caseras de lentejas en salsa de mango sobre emulsión de calabaza y jengibre que directamente te trasladan a esa cocina viajera y asiática que llevó a De Contrabando a conseguir grandes cotas de éxito en la isla.

Con el mar me adentré con un salmón al kamado, reducción de tom kha kan y albahaca. Para los que se pregunten sobre qué es el tom khan kan no es otra cosa que un tipo de sopa asiática con el coco y el pollo como ingredientes principales, dando aquí lugar a una salsa sutil, elegante e irresistible al paladar. El perfecto punto de cocción del pescado corona a este plato como rey por méritos propios.

En la parte dulce jugamos al 1 contra 1 pidiendo los dos postres para degustarlos a la vez y el resultado final fue de empate técnico por todo lo alto. Muy refrescante, sabrosa y chispeante la panna cotta cremosa con granizado de frambuesa y pimienta de Sichuan de Neodimio60.

Puro rock y fiesta mexicana el tropical de De Contrabando, y como diría la tristemente desaparecida estos días Mayra Gómez Kemp, “hasta ahí puedo leer”.

En resumen, se avecinan dos meses muy intensos en este encuentro de Neodimio60 y De Contrabando, con Danny, Nayra y Pedro preparados y dispuestos para disfrutar en lo suyo, por lo que la felicidad del comensal está más que garantizada. Si yo fuera ustedes no me lo perdería y si quieren reservar les dejamos los teléfonos para ello 620.068.904 y 828.22.84.16. La dirección es Fernando Guanarteme, número16.

Si les apetece pueden seguirnos en Instagram, X y TikTok bajo el nick de @javiers_gastro.