Canarias despide el estado de alarma sin nuevos contagios ni fallecimientos

Canarias despide este sábado el estado de alarma sin nuevos contagios ni fallecimientos por COVID-19 con respecto a los datos del viernes. Según las cifras recogidas por la Consejería de Sanidad a las 20.00 horas, los casos activos ascienden a 73, uno menos que la jornada anterior. De ellos, un paciente permanece ingresado en la UCI, mientras que siete están hospitalizados en planta y los otros 65 siguen en sus domicilios. Desde el 31 de enero de 2020 se han contabilizado en el Archipiélago 2.409 positivos por coronavirus. De ellos, 2.174 han recibido ya el alta y 162 han fallecido.

De los casos activos, 21 se encuentran en Tenerife; 18 en Gran Canaria; 15 en Fuerteventura; 8 en La Palma, y uno en Lanzarote. La Gomera, El Hierro y La Graciosa siguen libres de COVID-19.

Las Islas entrarán este domingo a las 00.00 horas en la “nueva normalidad” tras cien días de estado de alarma. El presidente del Gobierno regional, Ángel Víctor Torres, anunció el viernes las medidas de prevención para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el coronavirus, tras haber superado la fase III del plan de transición aprobado por el Gobierno central.

El Boletín Oficial de Canarias (BOC) ha publicado este sábado la resolución con esas medidas. En esta nueva etapa, el uso de mascarilla será obligatorio si no se garantiza la distancia de seguridad interpersonal de un metro y medio. Para los eventos y actividades multitudinarias, se autoriza un máximo de 1.000 personas en espacios abiertos y de 300 en interiores, con un acceso escalonado para evitar las aglomeraciones. La resolución aprobada por el Gobierno canario abre la puerta a algunas excepciones para superar estas cantidades, aunque deben contar con la aprobación de la Dirección General de Salud Pública de la Consejería de Sanidad.

Además reabrirán los parques infantiles, con estrictas condiciones de higiene que deberán ser controladas por cada uno de los ayuntamientos.

En los restaurantes, se deberá mantener la distancia de 1,5 metros entre mesas, grupos de mesas o en barra; las cartas comunes se sustituirán por dispositivos electrónicos, y los clientes deberán esperar a que el personal les acomode en las mesas, previa limpieza y desinfección.

Los locales comerciales no podrán superar el 75% del aforo, salvo los establecimientos esenciales durante la desescalada, como estancos, tiendas de alimentación, supermercados, farmacias o peluquerías.

En los puertos y aeropuertos se mantendrán los controles de temperatura. Cada establecimiento turístico dispondrá de unas medidas específicas de seguridad. Las actividades de animación solo se podrán desarrollar al aire libre y sin intercambio de material. En aquellos alojamientos que dispongan de buffet, se deberá utilizar pantalla protectora, emplatados individuales y monodosis. Los textiles tendrán que reducirse en todo el establecimiento y la ropa de cama estará protegida en los armarios.

En el caso de las actividades culturales (cines, teatros, auditorios), las butacas estarán preasignadas y los asistentes se podrán sentar juntos solo por núcleos de convivencia, manteniendo la distancia de seguridad con el resto.

En esta nueva normalidad se podrá practicar deporte en grupos máximos de 30 personas en exterior o de 25 en interior, manteniendo la debida distancia y las medidas de prevención e higiene frecuente. No están autorizadas las modalidades con contacto interpersonal continuado. En los eventos deportivos y espectáculos públicos se debe mantener la distancia de seguridad o el uso de mascarilla cuando no sea posible, solo se podrá ocupar el 75% del aforo o 300 personas como máximo en recintos interiores y 1.000 en el exterior.

El aforo permitido para las actividades de culto será del 75% de la ocupación del recinto, siempre respetando la distancia de seguridad entre los no convivientes, al igual que en las ceremonias religiosas o civiles, en este caso con un máximo de 250 personas al aire libre y de 150 en un espacio cerrado. A los velatorios podrá acudir un máximo de 50 personas en exteriores y 20 en interiores. La comitiva del sepelio o de la cremación no superará el medio centenar de personas y en la ceremonia de incineración no habrá más de cinco.

En las playas se deberá respetar la normativa municipal específica, siempre con la distancia de 1,5 metros. La práctica deportiva será individual o en pareja si no hay contacto. Los equipos, las máquinas y las hamacas se desinfectarán antes y después de cada uso. Estas últimas serán de uso individual con un espacio de dos metros de separación entre ellas.

Para poder ir de acampada es necesaria una autorización municipal para grupos que no pueden superar las 20 personas. Los campamentos infantiles y juveniles se podrán realizar al 50% de la capacidad de la zona y con un máximo de 200 participantes, incluidos monitores.

El ocio nocturno solo estará permitido en espacios abiertos, en mesas, con una ocupación máxima del 75% del aforo y sin pistas de baile. Las fiestas populares no están permitidas de momento, aunque la situación puede variar en función de la evolución de la pandemia.