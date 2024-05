La Universidad Autónoma de Madrid otorga un reconocimiento a Don Omar como pionero del reguetón

La Universidad Autónoma de Madrid (UAM), a través de su Centro Superior de Investigación y Promoción de la Música, ha anunciado un evento especial de reconocimiento para el músico puertorriqueño William Omar Ladrón Rivera, conocido internacionalmente como Don Omar, para rendir homenaje a “su impacto innovador en la música urbana”. El autor de éxitos como Salió el sol, Dale Don Dale, Danza Kuduro o Bandoleros, entre una extensa lista, será reconocido por su labor como pionero del reguetón.

“Estamos más que emocionados de agradecer a la comunidad de la UAM por este increíble reconocimiento. La música urbana se trata de hacer resonar la voz del cambio social en todo el mundo. Inspirados en nuestras ricas raíces caribeñas, hemos creado melodías que resuenan profundamente, especialmente con la juventud. La música rompe todas las barreras, y ser celebrado aquí es un gran honor, un verdadero hito para el futuro de la música”, ha compartido Don Omar, que aún se encuentra añadiendo fechas para su gira por Estados Unidos y Canadá mediante su agencia de comunicación.

El reguetón, un género significativamente influenciado por Don Omar, genera discusiones sobre la identidad latina, el empoderamiento y la representación. El reconocimiento de la UAM señala también también su impacto cultural. La carrera de Don Omar muestra cómo un artista puede tender puentes culturales, convirtiéndose en un embajador global de la música latina y compartiendo la cultura puertorriqueña con audiencias de todo el mundo.

Don Omar y la Universidad han establecido una colaboración destinada a fomentar la música entre los estudiantes de la UAM en los próximos meses. Las iniciativas incluirán proyectos en los que el artista se integrará en la vida universitaria de los jóvenes, los cuales se anunciarán en las próximas semanas. La organización Enjoy UAM, un festival universitario creado dentro de la propia Universidad Autónoma de Madrid, ya ha anunciado que han llegado a un acuerdo con el puertorriqueño para la realización de “distintas acciones en el 2024” en la Universidad. De momento, el artista ya ha confirmado “un viaje muy especial a España la próxima semana” en sus redes sociales.

Este festival celebrado en la Universidad Autónoma de Madrid ha contado en pasadas ediciones con diversas sesiones musicales de artistas como José de las Heras, Karetta el Gucci o Víctor Magan, con un espectáculo de hasta 13 horas. Asimismo, la organización realiza cada año un concurso de talentos musicales en el que pueden participar tanto solistas como grupos en una actuación en directo.

El autoproclamado rey del reguetón

El cantante puertorriqueño, conocido por muchos como el rey del reguetón, comenzó su carrera en la industria musical en los últimos años del siglo pasado, vinculado estrechamente a la Iglesia, a la que estuvo ligado como pastor protestante durante cuatro años. No obstante, su carrera musical en el género urbano empezó a adquirir relevancia en 2002 tras su primer éxito Dale Don Dale, recogido en el álbum de estudio The Last Don. Disco que fue reconocido por la revista Rolling Stone en el top 50 de los 100 Mejores álbumes debut de todos los tiempos.

King of Kings, su segundo disco, debutó como número uno en las listas Top Latin Albums de Billboard con sencillos como Angelito, Salió el sol o Conteo, que le hicieron hacerse un hueco en la industria urbana de América e Hispanoamérica. Gracias a este disco —con el que vendió más de seis millones de copias mundialmente— fue nominado en 2006 a un Grammy Latino en la categoría urbana o a los Premios Lo Nuestro como vídeo del año latino en 2007, además de recibir el premio Billboard Latino.

El impacto internacional del puertorriqueño estuvo también relacionado con las colaboraciones junto a reconocidos artistas del género. Hector 'El Father', Glory, Wisin & Yandel, Gente de Zona, Aventura o Daddy Yankee son solo una pequeña parte de la interminable lista de reconocidos artistas que han colaborado en algún momento de la carrera de Don Omar. “Es un hecho que Don Omar es tan famoso por sus exitosas grabaciones y compilaciones, como lo es por sus sencillos, colaboraciones, álbumes y espectáculos bien producidos. El éxito alcanzado lo posicionó como uno de los verdaderos líderes y pioneros del reguetón, y de ellos, fue sin duda el revolucionario”, así es cómo define el éxito del cantante la biografía recogida en su página web.

Actualmente, Don Omar se encuentra preparando su gira Back To Reggaeton Tour por Estados Unidos y Canadá, gira que nada más ser anunciada en 2023, logró un récord de 80.000 entradas vendidas en solo tres días. Asimismo, la trascendencia del puertorriqueño también le ha llevado a participar en la gran pantalla. Ha formado parte en cinco ocasiones de la famosa saga Fast & Furious, interpretando el papel de Rico Santos, además de aportar algunas canciones para la banda sonora de la saga.