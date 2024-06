Yolanda Díaz anuncia un acuerdo con sindicatos y empresas sobre las condiciones laborales de las personas LGTBI

“Seremos el primer país de Europa con una norma que regula las condiciones de trabajo de las personas LGTBI”. Con estas palabras la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha señalado este lunes en la Sexta que su Ministerio con sindicatos y empresarios han cerrado un acuerdo para evitar la discriminación de los trabajadores por razón de su tendencia sexual.

“Les anuncio que acabamos de cerrar un acuerdo tripartito. Sí, lo hago público ahora mismo y sí, estoy muy contenta porque es una de las mesas de diálogo social que estábamos desarrollando desde hace meses en nuestro país, que tiene que ver con los derechos de las personas trabajadoras LGTBI en España”, ha asegurado Díaz a La Sexta.

“Desde ya, las empresas de más de 50 personas tendrán que negociar medidas coordinadas para evitar prácticas desiguales en personas LGTBI”, ha señalado la ministra.

Las empresas estarán obligadas a tener “planes de acompañamiento a las personas trans en el empleo, un anexo en el que harán formaciones específicas en personas LGTBI”, además de poner en marcha “un protocolo antiacoso”, donde se identifiquen prácticas preventivas y mecanismos de detección y de actuación frente al mismo, específico para proteger a estas personas.

En caso de que las compañías tengan ya convenios colectivos cerrados tendrán que volver a negociar con los sindicatos para incluir estas medidas, según fuentes del Ministerio de Trabajo. Aunque las medidas son obligatorias para las compañías con más de 50 trabajadores, desde el Ministerio explican que su alcance es mayor porque se debe trasladar a los convenios, de manera que las pymes también tendrán que asumirlas.

La Inspección de Trabajo será el organismo encargado que se cumplan las medidas. “Su incumplimiento será sancionado con multas para las empresas”, explican desde el Ministerio.

“Le doy las gracias a los agentes sociales, llevan meses trabajando. Todas las materias que tienen que ver con derechos humanos y la igualdad son delicadas. Nos pasó con las normas de igualdad en las empresas, que fueron muy largas, y esta es una norma que tiene estas características”, ha indicado Díaz.

Carolina Vidal, secretaria confederal de Mujeres, Igualdad y Condiciones de Trabajo de CCOO, ha señalado: “Hemos sido capaces en el marco del dialogo social de sentarnos empresarios y sindicatos para poner en valor que la negociación colectiva es el cauce más importante para disponer en este desarrollo reglamentario de medidas en la lucha contra la LGTBIfobia y la discriminación de las relaciones laborales”.

Datos de empleo “positivos”

Por otro lado, Díaz, ha adelantado que los datos de paro y contratación del mes de mayo, que se conocerán este martes, serán “positivos”, aunque España seguirá teniendo una cifra de desempleados “muy importante”.

Por ello, con la cifra de parados actual y los salarios que se pagan en España, Díaz ha considerado “inadecuada” la expresión que utilizó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que la economía española va “como un cohete”.

“No es verdad, no va como un cohete. Cuando el salario mediano en España es de 1.545 euros al mes, no va como un cohete. Cuando tenemos un montón de personas que tienen dificultades para realizar la cesta de la compra, no va como un cohete”, ha subrayado la vicepresidenta segunda en declaraciones a La Sexta recogidas por Europa Press.