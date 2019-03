Carlinhos Brown, artista invitado a la Gala Drag: "Hidrátense bien, que venimos a bailar"

El cantante, compositor, productor y percusionista Carlinhos Brown, invitado especial de la Gala Drag de Las Palmas de Gran Canaria, ha recomendado a los carnavaleros "ahidratarse bien porque hoy vamos a bailar".



El artista será el encargado de abrir la Gala Drag en una obertura multitudinaria y llena de ritmo, en la que participarán los grupos del Carnaval, batucadas y figurantes, para prender la mecha de una de las galas más populares de la fiesta capitalina.



Este año, Carlinhos Brown celebra sus 40 años de Carnaval, una década después de su primera participación en las carnestolendas de las Palmas de Gran Canaria tras su paso en 2008.



La presentación de la gala de Carlinhos Brown instalará además su ritmo mañana martes de Carnaval, con un concierto diurno de entrada libre en el parque Santa Catalina.

Carlinhos Brown: "Hidrátense bien que venimos a bailar" EFE





El artista se ha mostrado agradecido de participar esta noche en la fiesta de la capital isleña, donde celebrará sus 40 años en Carnavales de todo el mundo y donde "viví momentos muy mágicos".



Como ha confesado "quería conmemorar un éxito de mi vida" con su 40 aniversario en el Carnaval "en una ciudad que me trajera éxito".



Para Carlinhos Brown "el Carnaval es la esperanza que la guerra no tiene", porque es en esta fiesta "donde podemos ser quien queramos ser y por supuesto ser felices" porque "la felicidad existe y está aquí".



"No se imaginan el honor" de regresar al escenario de la capital grancanaria, porque "la fiesta de Carnaval es la fiesta más sagrada que hay", como una fiesta "del alma", porque hace crecer una esperanza "que sigue durante los siguientes 365 días del resto del año".



"El carnaval es una fiesta de encuentro", donde "podemos tener todo lo que la sociedad quiere, libertad y respeto a los demás", en un momento de "movimiento puro de ciudadanía y la alegría".



El icono de la fiesta ha insistido en que "no hay un mejor Carnaval del mundo" porque "el mejor es la manifestación individual de cada uno", y en ese sentido "da igual el país o la ciudad porque lo importante es sentirlo".



Por eso "independientemente de la cantidad de personas, su secreto es la magia, el respeto y la alegría" que transmite, ha apuntado.



"El carnaval es un éxito social" y es el placer de "disfrutarlo relajado, porque es un éxito de derechos, y la oposición a la tristeza", porque esta fiesta "es el merecer de la vida", ha celebrado.



Tras 40 años dedicados a darle ritmo a los escenarios de todo el mundo, ha recordado que para él esta fiesta "es una forma de vida y fue la fórmula para salir de la línea de la pobreza".



Su canto a la alegría es referente del Carnaval de todo el planeta "como una forma de recorrer nuestra infancia, disfrutar y saltar porque la fiesta está con nosotros", ha señalado.



"Yo estoy al servicio de la fiesta", que llegará de su mano y de sus grandes éxitos en la obertura de la Gala Drag de esta noche, que arrancará en el parque Santa Catalina a las 21 horas con 16 aspirantes al título de reinona de "Una Noche en Río".