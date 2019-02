Las elecciones del Colegio de Enfermería de Las Palmas acaban en los juzgados con acusaciones de “pucherazo”: “Llevamos 20 años sin poder votar”

El Colegio Oficial de Enfermería de Las Palmas (CELP) comienza una nueva legislatura con Hortensia Calero al frente por cuarta vez consecutiva, sumando un total de doce años en la Presidencia. Sin embargo, “nunca ha habido otras opciones”, según el colectivo Más Enfermería, que señala estas elecciones como el último “pucherazo” del CELP.

“Desde hace 20 años, los colegiados y colegiadas no pueden ejercer su derecho al voto. Unas veces porque no hay tiempo para presentar candidaturas alternativas y otras porque la misma Junta de Gobierno en funciones las echa atrás alegando defectos de forma”, asevera Rita Mendoza, portavoz de la agrupación y única rival de Calero en el último proceso electoral, que concluyó este martes, y cuya propuesta fue desestimada. Este jueves, Más Enfermería recurre en los juzgados del contencioso-administrativo y estudia actuar por otras vías legales. Sin embargo, no pueden hacerlo hasta que el Colegio les facilite los documentos "que llevan pidiendo desde el día 25 de enero".

El proceso electoral

El 16 de enero se convocaron las elecciones, dejando ocho días para presentar las candidaturas. Hortensia Calero y Rita Mendoza se postularon a la Presidencia, pero el día 25 concluyó el plazo y la Junta de Gobierno en funciones rechazó la propuesta de esta última por un error formal: no constaban en los archivos colegiales los títulos de especialistas de las candidatas a vocales y suplentes de las áreas de Salud Mental y Enfermería del Trabajo. El artículo 22 de los estatutos estipula que entre los candidatos a conformar el Pleno de la Junta de Gobierno debe haber ocho vocales y, entre ellos, uno de cada especialidad de enfermería legalmente reconocida. Pero el documento no incluye como requisito registrar el título de especialista en los archivos para poder formar parte de la Junta de Gobierno.

“Lo que alegan no existe”, reivindica Mendoza. Aún así, Más Enfermería presentó el 31 de enero un recurso (que fue desestimado) y las especialistas acudieron a registrar sus títulos, pero el plazo de presentación de candidaturas ya había concluido.

Hortensia Calero, presidenta del Colegio Oficial de Enfermería de Las Palmas. www.celp.es

De este modo, Hortensia Calero quedó como única aspirante y tomó posesión de su cargo el 5 de febrero. La Presidenta valora que “las acusaciones no tienen ningún fundamento", e insiste en que "si se ha cometido alguna infracción, para eso están los juzgados”.

La presidenta del CELP afirma que la plancha rival no pidió información al asesor jurídico sobre el procedimiento electoral o sobre cómo hacer las rectificaciones oportunas en fecha y forma. “El error se pudo haber solventado, como hice yo. Yo también erré, pero con asesoramiento jurídico rectifiqué y mi candidatura fue válida”, reivindica Calero.

Recursos a contrarreloj

“Los estatutos del Colegio están blindados para que no haya candidaturas alternativas porque dan muy poco tiempo para prepararlas y para recurrir”, sentencia Rita Mendoza.

La enfermera argumenta que es un procedimiento complejo como para poder completarlo en tan poco tiempo, ya que al ser un colegio provincial “hay que contar también con profesionales de Lanzarote y de Fuerteventura”. Desde que Calero tomó posesión del cargo el martes, Más Enfermería ha tenido tres días para recurrir ante los juzgados de lo contencioso-administrativo. Pero el colectivo no se va a quedar ahí, y tiene previsto emprender otras vías legales. “No tengo tiempo para otra cosa, he centrado todas mis energías en esto”, reconoce.

La actual presidenta, Hortensia Calero, valora que “el gran fallo de la otra candidatura ha sido no tener sinceridad y solo reconocer que se han equivocado a puertas cerradas” y tacha al colectivo de “fragmentar y no amar una profesión que vela por la salud de la sociedad”.