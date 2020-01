El Defensor Paciente suma 307 denuncias por negligencias en Canarias en 2019

El Defensor del Paciente recibió en 2019 un total de 13.454 denuncias de negligencias médicas, 307 en Canarias, que fue la décima comunidad que más registró, según la memoria anual de la citada asociación hecha pública este lunes.



Conforme a los datos de la asociación, el total de estas denuncias, que fueron 881 menos que las presentadas en 2018, provocaron 757 muertes (53 menos que el año anterior) en toda España debido, sobre todo, al error del diagnóstico.



En la memoria se sostiene que, aunque el número de negligencias médicas haya descendido, "la sanidad no goza de buena salud".



Los casos más habituales de negligencias medico-sanitarias se han producido por mala praxis, como intervenciones mal realizadas, altas precipitadas, atención, deficiente, infecciones hospitalarias y retrasos en ambulancias, entre otros.



Pero la principal razón se debe al error de diagnóstico y la pérdida de oportunidad terapéutica.



En concreto, el Defensor ha recopilado 343 casos surgidos tras una intervención de cirugía plástica, reparadora y estética "con resultado insatisfactorio", mientras que 148 bebés nacieron con alguna discapacidad por partos "llevados de forma inadecuada" o con fórceps, lo que causó secuelas como sufrimiento fetal o parálisis cerebral o braquial.



Además, según la memoria, 35 personas fallecieron en casos en los que tras avisar al 112, o bien no se envió una ambulancia al domicilio para trasladar al enfermo a un hospital, o bien la respuesta fue tardía con más de una hora de retraso.



Otros 29 pacientes perdieron la vida por infección hospitalaria debido a que el centro no cumplió las medidas de asepsia necesarias, según la memoria, en la que se asegura que este "es un número ínfimo al real, ya que en España al año fallecen más personas por infecciones hospitalarias que por accidentes de tráfico".



Más de un centenar de casos de negligencias (106) terminaron en casos de estado de discapacidad: pacientes que después de intervención quirúrgica, quedaron en estado de tetraplejia o paraplejia. Fueron 21 casos más que en 2018.



Y a estos casos hay que sumar otros 88 de afectadas por depilación láser, y en la memoria se hace una advertencia: en los últimos años se ha incrementado su práctica en las cadenas de estética y algunas "utilizan láseres que no son de buena calidad"



En cuanto a las denuncias por negligencias de las comunidades autónomas, Madrid, con 3.104 casos, encabeza un año más la clasificación, seguida de Andalucía (2.593), Cataluña (1.966), Comunidad Valenciana (1.152) y Castilla y León (668).



Les siguen Galicia (640 casos), Castilla-La Mancha (630), Murcia (512), País Vasco (435), Canarias (307), Aragón (305), Extremadura (295), Asturias (238), Baleares (224), Cantabria (203), Navarra (109), La Rioja (66), y Ceuta y Melilla (7 casos).



Según la memoria del Defensor del Paciente, 671.494 pacientes están esperando una intervención quirúrgica y una media de tiempo de 115 días a nivel nacional.



"El retroceso es más que alarmante -se afirma en la memoria- ya que, otra vez, la sanidad pública española vuelve a superarse estableciendo un nuevo récord histórico dentro de este apartado" de las listas de espera.



Las soluciones deben pasar, según la asociación, por aumentar las plantillas y rentabilizar los recursos ya existentes, porque, además, "el dinero que la sanidad pública emplea en las derivaciones a la privada es dinero que no se está destinando a la mejora de sus servicios básicos".



A su juicio, las peores comunidades en esta materia son Andalucía (164 días para una intervención), Cataluña (145 días), Castilla-La Mancha y Canarias (unos 150 días). Por el contrario sitúa como las mejores al País Vasco y La Rioja , debido a que el promedio de tiempo para intervención lo tienen tasado por debajo de los 50 días.