Educación abre el plazo para solicitar becas universitarias para 2019-2020

La Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias ha publicado en el Boletín Oficial de Canarias (BOC) las bases reguladoras y la convocatoria de becas y ayudas para la realización de estudios universitarios, en el curso 2019-2020, dotadas con 10,9 millones de euros.



El plazo de solicitud se inicia este miércoles y finalizará el 15 de octubre de 2019 y las modalidades para las que se abre la convocatoria son las becas de cuantía fija para matrícula, renta y residencia y las ayudas y cuantías adicionales para el transporte marítimo y aéreo y por diversidad funcional, ha informado el Gobierno en un comunicado.



La regulación publicada en el BOC promueve la complementariedad de estas becas con las que oferta la Administración del Estado y, además, se suprimen las restricciones en cuanto a la localización geográfica de los centros en los que las personas solicitantes cursen estudios.



El Gobierno detalla en la nota que dado que los requisitos económicos de las anteriores convocatorias han sido idénticos a los de la convocatoria del Ministerio de Educación y Formación Profesional, muchas familias con renta media-baja no cumplen con los requisitos económicos para acceder a las becas en la cuantía fija ligada a la residencia y la cuantía adicional por transporte marítimo o aéreo.



Según el Ejecutivo, el hecho insular y la lejanía con la Península suponen un mayor esfuerzo económico a las familias canarias que las que soportan las residentes en la España peninsular, por lo que conviene un tratamiento diferenciado para las personas solicitantes con residencia en las islas no capitalinas o que estudian en la Península.



Por ello, ha agregado, las nuevas bases obligan a elevar en la convocatoria los umbrales de renta para la obtención de la cuantía fija ligada a la residencia.



La complementariedad de las becas del Gobierno de Canarias con las del Ministerio de Educación y Formación Profesional, según la Consejería de Educación, se materializa en la exigencia de menores requisitos académicos y en la de establecer que las convocatorias anuales han de elevar los umbrales de renta para la obtención de la cuantía fija ligada a la residencia y de la cuantía adicional por transporte marítimo o aéreo para estos estudiantes.



Por ello, ha destacado, se beneficiará de las becas del Gobierno de Canarias el estudiantado que, cumpliendo los requisitos de la convocatoria autonómica, no cumpla con los requisitos más exigentes de la convocatoria estatal.



Asimismo, las solicitantes que tengan la condición de víctimas de violencia de género o sus hijos menores de edad víctimas de violencia de género quedan exentas de cumplir los requisitos establecidos en relación con la carga lectiva superada en el curso 2018-2019, el límite del número de años con condición de becario y la exigencia de superar un determinado porcentaje de créditos, asignaturas, módulos u horas en el curso 2019-2020 para el que haya resultado beneficiario de la beca.