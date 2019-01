La Guardia Civil busca el cadáver de la joven desaparecida en Lanzarote tras la detención de su marido

La Guardia Civil va a comenzar a rastrear este lunes varias zonas de la localidad de Costa Teguise, en Lanzarote, en busca del cuerpo de Romina Celeste Núñez, joven de 25 años desaparecida en la isla el 1 de enero, después de que este domingo detuviera a su marido.

Según han indicado fuentes de la investigación a Efe, existen indicios de que Romina Celeste haya muerto la noche de Año Nuevo. El detenido, Raúl Díaz, es un hombre de nacionalidad española residente en la Isla y se le ha arrestado en relación a la desaparición de Romina.

Durante la investigación alrededor del suceso, los agentes han encontrado indicios razonablemente suficientes para presuponer la autoría del detenido en los hechos, indicaron fuentes del Instituto Armado.

La Guardia Civil prosigue de todas maneras con la investigación ya que hasta el momento no se ha localizado a la mujer, y aún no se ha realizado la inspección técnico ocular del domicilio donde residía.

El detenido pasará a disposición del correspondiente Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de Arrecife en un plazo estimado de 72 horas.

La investigación está en manos del Juzgado de Instrucción número 4 de Arrecife y, previsiblemente, el detenido no pasará a disposición judicial al menos hasta el martes.

Efectivos de la Guardia Civil se personan en el domicilio de Romina Celeste, desaparecida desde la noche del pasado 31 de diciembre EFE/ Javier Fuentes

La joven, de 25 años y nacionalidad paraguaya, desapareció el primer día del año pero no fue hasta el 8 de enero que su marido denunció la desaparición. En ese momento, el marido alegó que no había acudido antes a las fuerzas de seguridad porque no era la primera vez que su esposa cortaba todo contacto con él tras una discusión.

La familia de la joven fue la que instó al marido a poner la denuncia, después de que llevara varios días sin contactar con su hijo de cuatro años, que vive en Paraguay con sus abuelos, ni con tías y primos que residen en Madrid.

Anastasia Servín, tía de Romina, confirmó a La Provincia que la pareja de la joven les confesó que “habían discutido” en Nochevieja porque Romina le pidió dinero para viajar a Paraguay para traerse a España a su hijo pequeño.

La Guardia Civil llevó a cabo un rastreo por las inmediaciones de la vivienda de la joven en Costa Teguise en la urbanización El Palmeral, que ha sido precintada, y confirmó que Romina no ha salido de la isla ni en avión ni en barco.