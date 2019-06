Las Palmas de Gran Canaria homenajeará a los mayores LGTBI, que siguen metidos "en un cajón"

Las Palmas de Gran Canaria celebra entre el 14 y el 30 de junio el cuarenta aniversario de su primera reivindicación del orgullo LGTBI con una veintena de eventos en los que se rendirá homenaje a los mayores del colectivo, que aún se sienten "en un cajón".



Así lo ha manifestado Montserrat González, presidenta del colectivo LGTBI de Canarias Gamá, entidad que, junto al Ayuntamiento de la capital grancanaria, organiza este programa de actividades, que se ha dado a conocer este jueves en rueda de prensa y que este año incluye, como novedad, una modificación del recorrido de la manifestación que concluirá con la lectura de un manifiesto.



Esta marcha reivindicativa tendrá lugar el 29 de junio a las 19.00 horas y partirá de la plaza Manuel Becerra para finalizar en el parque Santa Catalina, según ha detallado otro miembro de Gamá, Marcos Ventura. Montserrat González ha contado que la realidad de los mayores que pertenecen al colectivo LGTB sigue siendo dura, ya que, aunque, como ella, nunca salieron del armario, hoy en día viven "metidos en un cajón".



"Somos personas y merecemos respeto y dignidad. Éramos los grandes olvidados y Gamá nos sacó de la calle. Se equivoca quien piense que podemos retroceder" en la lucha de los derechos del colectivo, ha manifestado González, en referencia a la polémica política que se ha suscitado en torno al orgullo de Madrid, que Vox ha amenazado con vetar.



El alcalde en funciones de la capital grancanaria, el socialista Augusto Hidalgo, ha confiado en que un cambio de gobierno en la ciudad de Madrid no impida la celebración del Orgullo y Ventura, de Gamá, ha lamentado el repunte de discursos que, en su opinión, ya no tienen espacio en la opinión pública.



"Todas las amenazas las superaremos, no van a impedir que salgamos a la calle en Madrid, gobierne quien gobierne", ha aseverado la presidenta del colectivo LGTBI canario.



Frente al "olvido en casa", la violencia, la "humillación" y la "marginación" que, según ha relatado, ha vivido el grupo de edad que ella representa, cuyos padres, en muchos casos, no supieron entender, hace décadas, las inclinaciones e identidades sexuales de sus hijos y optaron por echarlos de casa, Montserrat González ha considerado que los jóvenes LGTBI "lo tienen más fácil hoy".



"Tienen más tratamientos y apoyo psicológico", como el que presta Gamá. "Yo a los 15 años me empecé a hormonar, me preparé sola", ha dicho, al tiempo que ha subrayado que sí contó con el apoyo de sus progenitores.



El cuarenta aniversario de la primera reivindicación del orgullo LGTBI de Las Palmas de Gran Canaria, ciudad, que según ha dicho su alcalde en funciones, "ha sido pionera, tanto en España como en el resto del mundo en la reivindicación de los derechos civiles", coincide este año con el 25 aniversario de la fundación de Gamá y los 50 años de las revueltas de Stonewall, en Nueva York, consideradas el origen de las movilizaciones masivas de este colectivo.